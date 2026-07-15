باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسن شریفی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان غربی گفت: مهران رسولزاده، نخبه جوان از شهرستان بوکان، با درخشش در رقابتهای ملی و کسب مدال طلا در رشته توسعه نرمافزارهای موبایل، جواز حضور در مسابقات جهانی مهارت را به دست آورد.
وی افزود: رسولزاده که در اردوی آمادهسازی تیم ملی ایران نیز موفق به کسب رتبه نخست شده است، اکنون به عنوان نماینده شایسته کشورمان در چهلوهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت (WorldSkills) در شانگهای چین حضور خواهد یافت.
شریفی گفت: اعزام این جوان توانمند به یکی از معتبرترین آوردگاههای بینالمللی مهارت، نشاندهنده ظرفیت بالای علمی، فنی و مهارتی جوانان بوکان و آذربایجانغربی در عرصه فناوریهای نوین است.
شریفی اظهار کرد: مسابقات جهانی مهارت، یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی در حوزه مهارتآموزی و تخصصهای فنی به شمار میرود و حضور نمایندهای از آذربایجانغربی در این رقابتها، افتخاری ارزشمند برای استان و کشور محسوب میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان غربی در پایان گفت: برای مهران رسولزاده، این متخصص جوان و آیندهدار، در مسیر رقابت با برترینهای جهان و کسب افتخار برای ایران اسلامی، آرزوی موفقیت و درخشش داریم.