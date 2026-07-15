محمد امینی دهاقانی که در روز ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۴ اقدام به آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین (ع) و کلانتری شهرستان دهاقان کرده بود به دار مجازات آویخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی آشوب‌های خشن و مسلحانه در کودتای آمریکایی- صهیونیستی در دی ماه ۱۴۰۴ که با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست عوامل اطلاعاتی و عملیاتی فراجا فردی را دستگیر کردند که نقش بسزایی در تخریب و به آتش کشیده شدن فرمانداری و مسدود کردن خیابان در شهرستان دهاقان داشت.

براساس تحقیقات انجام شده و مستندات به دست آمده از پایش دوربین‌های مدار بسته و اعترافات متهم، محمد امینی دهاقانی در روز ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۴، اقدام به روشن کردن و پرتاب کوکتل مولوتف سمت فرمانداری دهاقان کرده است. 

متهم در اعترافات خود گفته کوکتل مولوتف را به سمت فرمانداری پرتاب کرده است. 

وی در بخش دیگری از اعترافات خود گفته است: همراه تعدادی از افرادی که در اغتشاشات حضور داشتند سلاح گرم از جمله یک سلاح جنگی کلاشینکف بود. آنها سلاح را از ماموران دزدیده بودند. از آنها خواستم سلاح را در اختیارم بگذارند که با آن شلیک کنم.

براساس مستندات به دست آمده از بازبینی فیلم دوربین‌های مدار بسته، متهم نقش زیادی در تحریک و دعوت افراد حاضر در محل به حمله به کلانتری و پرتاب کوکتل مولوتف به سمت ماموران مستقر در کلانتری را داشته است. متهم ساعت ۲۰:۳۰ روز ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ جلوتر از جمعیت حاضر در محل به طرف فرمانداری رفته و یک عدد کوکتل مولوتفی که زیر کاپشن خود پنهان کرده بود را روشن و به سمت فرمانداری پرتاب می‌کند که منجر به آتش سوزی می‌شود. 

همچنین در بررسی‌های دوربین‌های مدار بسته مشخص شده است، متهم در حالی که کوکتل مولوتف در دست داشته وارد فرمانداری شده است و بعد با خروج از فرمانداری به سمت کلانتری می‌رود و با حرکت دست افراد حاضر در محل را تشویق به حمله به کلانتری می‌کند. 

محمد امینی دهاقانی در اعترافات خود گفته است همراه خود دو عدد کوکتل مولوتف داشته که یکی را سمت فرمانداری و دیگری را سمت کلانتری پرتاب کرده است.

از دیگر اقدامات متهم، بازنشر و ارسال محتوای تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت روانی جامعه، درخواست ارتباط‌گیری با حساب‌های کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی، ارتباط‌گیری با حساب‌های کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی و درخواست اسلحه، درخواست ارتباط‌گیری با صفحات مجازی مرتبط با خاندان منحوس پهلوی و ارسال تصاویر با محتوای تجهیزات جنگی برای کاربران فضای مجازی بوده است.

محمد امینی دهاقانی در دادگاه نیز که با حضور وکیل وی برگزار شد به اقدامات انجام شده، به صداحت اعتراف کرده است. پس از تشکیل جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، قاضی اقدام به صدور رای کرد. 

با توجه به موارد مذکور، اقاریر متهم و و مستندات موجود در پرونده، محمد امینی دهاقانی به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم کلاشینکف مسروقه از مامورین در جریان کودتای دی ماه ۱۴۰۴ و برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریق اموال عمومی به اعدام محکوم شد. 

پس از صدور رای، پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و پس از رد فرجام خواهی، حکم صادره از سوی دادگاه تایید شد. 

در نهایت پس از طی روال قانونی، حکم اعدام محمد امینی دهاقانی بامداد امروز اجرا شد.

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برچسب ها: اعدام ، قوه قوه قضاییه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
با هر اعدام خائنین به این کشور احساس شادابی و جوانی بیشتری پیدا میکنم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۴:۳۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
عامل حمله به فرمانداری گرگان کی اعدام میشه؟
۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
رحم به اراذل و مفسد و وطن فروش خیانت به ایران است .
۸
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
با اینکه دیر اقدام کردن ولی بازم خداروشکر ،ان شاالله همه افرادی که در جهت براندازی و ایجاد آشوب در کشور عمل کردن و میکنن خیلی زود به دارمجازات آویخته بشن ،اونایی که دیس لایک میکنن احتمالا خودشون جزو زامبی های آشوبگر بودن دردشون اومده 😏
۷
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
احسنت. باید جانی و متجاوز باید به شدت برخورد کرد
۱۷
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۲:۲۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ای کاش این موضوع را هم می گفتید که این اشخاص باعث شهادت چند تن از نیروهای امنیتی شدن .
۱۸
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
حتما خجالت میکشن از غرب و امریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
واقعا خسته نباشید هر چقدر از این خوک های کثیف اعدام کنید باز هم کم هست درود به شرفتون
۱۸
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
دی ماه الان باید داربزنید؟ یا همان دی و بهمن؟ چقدر قوه قضاییه سریع وارد عمل شده!!
۱۷
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ای داد
۱۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
6 ماه از ایجاد هرج و مرج توسط یک مجرم گذشته ، حالا حکم او
اجرایی می شود !!!
فکر نمی کنید کمی عجله کرده اند ؟!!!
۱۷
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
این خوک ها حیف زود بمیرن اول باید چند ماه شکنجه بشن بعد
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