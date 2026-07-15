مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان از اجرای پروژه تأمین آب شرب و دام در منطقه عشایری بازبُلم از توابع بخش مرکزی شهرستان سراوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - شیرزاد کمالی بیان کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های مناطق عشایری و بهبود دسترسی خانوارهای عشایری به منابع پایدار آب، پروژه حفر چاه، تجهیز آن به سامانه پمپاژ خورشیدی، اجرای خط انتقال آب با لوله و نصب تانکر ذخیره آب در منطقه عشایری بازبُلم در حال اجراست.

 وی افزود: بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی در این پروژه، ضمن کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و وابستگی به سوخت‌های فسیلی، گامی مؤثر در استفاده از انرژی‌های پاک و تأمین پایدار آب برای جامعه عشایری منطقه به شمار می‌رود.

 ️مدیرکل امور عشایر استان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی عشایر، تأمین آب موردنیاز دام و ایجاد شرایط مناسب برای استمرار فعالیت‌های تولیدی و دامداری در منطقه خواهد داشت.

منبع عشایر استان 

برچسب ها: عشایری ، نیروگاه خورشیدی
خبرهای مرتبط
کوچ بهاره عشایر خراسان شمالی آغاز شد
میزبانی ۱۹ نوروزگاه عشایری در جنوب کرمان از مسافران 
تخصیص ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به عشایر سیستان و بلوچستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تخریب برج مراقبت دریایی چابهار در حمله آمریکا؛ فعالیت‌های بندری به‌زودی از سر گرفته می‌شود
آماده‌باش کامل نیروهای هلال‌احمر چابهار برای امدادرسانی در شرایط ویژه
همدلی مسئولان، گره‌گشای تأمین آب شرب روستاها
گره اجرایی بزرگراه زاهدان - خاش گشوده شد
هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و منافع اقتصادی دشمن؛ در چارچوب پاسخ متناسب
آخرین اخبار
هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و منافع اقتصادی دشمن؛ در چارچوب پاسخ متناسب
گره اجرایی بزرگراه زاهدان - خاش گشوده شد
همدلی مسئولان، گره‌گشای تأمین آب شرب روستاها
آماده‌باش کامل نیروهای هلال‌احمر چابهار برای امدادرسانی در شرایط ویژه
تخریب برج مراقبت دریایی چابهار در حمله آمریکا؛ فعالیت‌های بندری به‌زودی از سر گرفته می‌شود
اصابت موشک به فرودگاه ایرانشهر + فیلم