مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان از اجرای پروژه تأمین آب شرب و دام در منطقه عشایری بازبُلم از توابع بخش مرکزی شهرستان سراوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیرزاد کمالی بیان کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های مناطق عشایری و بهبود دسترسی خانوارهای عشایری به منابع پایدار آب، پروژه حفر چاه، تجهیز آن به سامانه پمپاژ خورشیدی، اجرای خط انتقال آب با لوله و نصب تانکر ذخیره آب در منطقه عشایری بازبُلم در حال اجراست.

وی افزود: بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی در این پروژه، ضمن کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و وابستگی به سوخت‌های فسیلی، گامی مؤثر در استفاده از انرژی‌های پاک و تأمین پایدار آب برای جامعه عشایری منطقه به شمار می‌رود.

️مدیرکل امور عشایر استان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی عشایر، تأمین آب موردنیاز دام و ایجاد شرایط مناسب برای استمرار فعالیت‌های تولیدی و دامداری در منطقه خواهد داشت.

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