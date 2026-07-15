باشگاه خبرنگاران جوان- امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو، پس از حضور سانداکاران ایران در مسابقات بینالمللی شانگهای و حضور تیم ملی تالو در جام جهانی، این مسابقات را محک مهمی برای ارزیابی شرایط ملیپوشان پیش از بازیهای آسیایی ناگویا دانست.
گفتوگوی مفصل رئیس فدراسیون ووشو در ادامه میخوانید.
مسابقات شانگهای میدان بسیار خوبی برای تیم جوان ساندای ایران بود
صدیقی در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به حضور تیم ملی ساندا در رقابتهای بینالمللی چین گفت: تیم ملی ما در یک تورنمنت بینالمللی بسیار خوب حاضر شد که با حضور ۱۲ کشور، از جمله چین برگزار شد. این مسابقات میدان بسیار خوبی برای تیم ملی ساندای ما بود، چرا که تیم ملی ساندا، تیمی بسیار جوان است و نیاز دارد تجربه بیشتر و بهتری را در میادین مختلف به دست بیاورد. میانگین سنی تیم ملی ساندای آقایان ما حدود ۲۱ تا ۲۲ سال است و میانگین سنی تیم ملی بانوان نیز حدود ۲۰ سال است. هیچوقت سابقه نداشته تیم ملی ما با چنین ترکیب جوان و آمادهای در مسابقات حاضر شود.
ملیپوشان ساندا نقاط ضعف و قوت خود را شناختند
رئیس فدراسیون ووشو با اشاره به نتایج کسبشده در این رقابتها گفت: به هر صورت فرصت بسیار خوبی فراهم شد و مسابقات هم روند خوبی داشت. هر هشت ورزشکار ما موفق به کسب مدال شدند که حاصل آن چهار مدال طلا و چهار مدال نقره بود. فکر میکنم این مسابقات فرصت بسیار خوبی را در اختیار کادر فنی و خود ورزشکاران قرار داد تا از شکستهایی که داشتند درس بگیرند و در کنار آن، نقاط قوت خود را نیز بهتر بشناسند، قدر آنها را بدانند و با تلاش بیشتر روی تقویت این نقاط کار کنند تا بتوانند در میدان بسیار مهم بازیهای آسیایی عملکرد موفقی داشته باشند.
کسب مدال در بازیهای آسیایی بسیار دشوارتر خواهد بود
صدیقی با اشاره به سطح بالای رقابتهای ناگویا تصریح کرد: بازیهای آسیایی میدان بسیار سختی خواهد بود. رقبای ما، رقبای بسیار جدی هستند و من فکر میکنم حقیقتا کسب مدال در آن مسابقات بسیار دشوارتر از این رقابتها خواهد بود.
سطح فنی جام جهانی تالو بالا بود
رئیس فدراسیون ووشو در ادامه با اشاره به عملکرد تیم ملی تالو گفت: تیم ملی تالو که موفق شده بود سهمیه حضور در جام جهانی را به دست بیاورد، در یک رویداد بسیار مهم، یعنی جام جهانی تالو در شهر هایکو شرکت کرد. در این مسابقات، تمامی ورزشکارانی که موفق شده بودند در رقابتهای قهرمانی جهان جزو هشت نفر برتر فرمهای مختلف باشند، سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کرده بودند و در این رقابتها حضور داشتند. سطح فنی مسابقات بسیار بالا بود، داوریها نیز در سطح بسیار بالایی انجام شد و قوانین با دقت و سختگیری زیادی از سوی داوران اعمال میشد.
تیم ملی تالو در جام جهانی عملکرد قابل قبولی داشت
صدیقی ادامه داد: در نهایت ملیپوشان ما موفق شدند یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز کسب کنند که در مجموع نتیجه خوبی برای تیم ملی تالو بود. فکر میکنم این مسابقات نیز فرصت بسیار خوبی را برای کادر فنی و ورزشکاران ایجاد کرد تا هم رقبای خود را بهتر بشناسند و هم روی نقاط ضعف خود بیشتر کار کنند، آنها را اصلاح کنند و بتوانند با آمادگی بیشتری در بازیهای آسیایی حاضر شوند.
همافزایی فدراسیون ووشو با دانشگاه پکن چین بیشتر خواهد شد
وی درباره برنامههای بینالمللی فدراسیون در حاشیه این مسابقات گفت: در جریان این رقابتها فرصت شد جلسات بسیار خوبی در حوزه دیپلماسی بینالمللی ورزش برگزار کنیم. یکی از این نشستها با دانشگاه پکن چین بود که یکی از بهترین دانشگاههای ورزشی دنیا محسوب میشود. این دانشگاه به تنهایی نزدیک به ۱۶ هزار دانشجو دارد و دانشآموختگان آن تاکنون بیش از ۲۰۰ مدال طلای المپیک کسب کردهاند. در این جلسه با مسئولان دانشگاه گفتوگو کردیم. دانشکده ووشوی پکن که از سال ۱۹۵۶ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده، نزدیک به ۷۰ سال سابقه دارد و در این سالها پیشرفتهای بسیار خوبی داشته و نتایج ارزشمندی کسب کرده است. مقرر شد ظرفیتهای دو طرف بیش از گذشته مورد استفاده قرار بگیرد و بتوانیم این همافزایی را در آینده عملیاتی کنیم.
فدراسیون ایران به عنوان یک الگوی مناسب بینالمللی معرفی شد
صدیقی در ادامه گفت: همچنین جلسهای با دبیرکل و مسئولان فدراسیون جهانی ووشو در مقر فدراسیون جهانی داشتیم. در این نشست، عملکرد فدراسیون ووشوی ایران مورد تایید قرار گرفت و از سوی دبیرکل، فدراسیون ایران به عنوان یک الگوی مناسب بینالمللی معرفی شد که میتواند برای سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار بگیرد. جلسه بسیار خوبی نیز با انجمن سلامت چین و انجمن بینالمللی چیگونگ داشتیم و گفتوگوهای خوبی در حوزه سلامت انجام شد. همچنین جلسه هیاترئیسه فدراسیون جهانی با حضور اعضا، از جمله مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک و عضو هیاترئیسه فدراسیون جهانی در هایکو برگزار شد. در این نشست، علاوه بر بررسی مسائل مختلف، میزبان رویدادهای آینده فدراسیون جهانی نیز مشخص شد.
تکرار نتایج هانگژو موفقیت بزرگی خواهد بود
رئیس فدراسیون ووشو در پاسخ به این سوال که آیا ووشو میتواند در ناگویا نقش پررنگی در سبد مدالی ایران ایفا کند، گفت: ووشو در چند دوره اخیر بازیهای آسیایی نتایج خوبی به دست آورده و فکر میکنم این توقع ایجاد شده که در ناگویا هم بتواند عملکرد موفقی داشته باشد. واقعا هم نگران هستم و هم خوشحال که چنین مسئولیتی بر عهده ووشوی ایران قرار گرفته است. حقیقتا پیشبینی در ورزش کار درستی نیست، اما احساس میکنم اگر ووشو بتواند نتایجی را که در بازیهای آسیایی هانگژو ۲۰۲۳ به دست آورد، این بار هم در ناگویا ۲۰۲۶ تکرار کند، عملکرد بسیار موفقی داشته و از نظر من اتفاق بسیار خوبی رقم خواهد خورد.
ممکن است از ظرفیت کشورهای نزدیک به ایران استفاده کنیم
صدیقی درباره برنامههای آمادهسازی تیمهای ملی تا بازیهای آسیایی گفت: فرصت باقیمانده تا بازیهای آسیایی بسیار کوتاه است. در حال حاضر نزدیک به ۷۰ روز تا روز افتتاحیه باقی مانده و ووشو نیز نخستین رشتهای است که مسابقاتش از روز پس از افتتاحیه آغاز خواهد شد. شاید بتوانیم از ظرفیت کشورهای نزدیک به ایران استفاده کنیم و به صورت موردی حضور برخی رقبا را برای برگزاری اردوهای مشترک یا تمرینات تدارکاتی داشته باشیم، اما در شرایط فعلی برنامه بینالمللی خاصی نداریم.
پرونده خواهران منصوریان در کمیته انضباطی و دستگاه قضایی در حال پیگیری است
رئیس فدراسیون ووشو در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت حواشی اخیر و پرونده مربوط به خواهران منصوریان گفت: در این خصوص، کمیته انضباطی فدراسیون جلسات خود را برگزار کرده و فکر میکنم به زودی جمعبندی نهایی انجام شود و رأی انضباطی نیز ابلاغ خواهد شد. فدراسیون ووشو نیز به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، بابت تعرض و رفتار ناشایستی که صورت گرفته، با ارائه مستندات لازم شکایتی را در دستگاه قضایی کشور مطرح کرده است. منتظر هستیم این پرونده روند قانونی خود را طی کند و هر زمان که نتیجه نهایی مشخص شود، اطلاعرسانی میکنیم.
منبع برنا