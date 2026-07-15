باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا طلایی با تاکید بر اینکه تامین کالاهای اساسی کشور بدون وقفه ادامه دارد، افزود: ذخایر کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، نهاده‌ های دامی و گندم شرایط مطلوبی برقرار است و هیچ نگرانی بابت تامین وجود ندارد.

وی اظهارداشت: از ابتدای جنگ تاکنون با همکاری مجموعه دولت و دستگاه‌ های مرتبط، اقدامات گسترده‌ ای برای حفظ امنیت غذایی و پشتیبانی از بخش تولید انجام شده و امروز هیچ واحد دامداری، مرغداری یا تولیدی نباید دغدغه‌ ای در زمینه تامین نهاده‌های دامی داشته باشد.

افزایش عرضه و روند کاهشی قیمت نهاده‌ها

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به منظور تسریع در تخلیه بنادر و پایداری تامین بازار، برنامه‌ ریزی لازم برای تامین نهاده‌ های دامی تا پایان شهریور انجام شده و با افزایش عرضه، قیمت برخی نهاده‌ها روند کاهشی داشته است.

وی با اشاره به مدیریت واردات کالاهای اساسی گفت: در ماه‌ های اخیر با هماهنگی دستگاه‌های مختلف روند تخلیه کشتی‌ ها در بنادر کشور شتاب گرفت و با اجرای مصوبات دولت و همکاری گمرک، بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از بنادر ترخیص و وارد چرخه توزیع شد.

طلایی با بیان اینکه بخشی از واردات کالاهای اساسی از مسیر بنادر شمالی انجام می‌ شود خاطرنشان کرد: با وجود افزایش هزینه‌های حمل‌ و نقل بین‌ المللی و محدودیت‌های ایجاد شده در برخی مسیرهای ترانزیتی، روند تامین کالاهای اساسی متوقف نشده و نیاز کشور از مسیرهای جایگزین در حال تامین است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی