باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اعضای دموکرات کنگره آمریکا که به کوبا سفر کرده بودند، تحریم انرژی اعمال شده علیه این کشور توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را عاملی برای تبدیل کوبا به «غزه خاموش» دانستند.

آمریکا ژانویه گذشته، پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، تحریم انرژی علیه کوبا اعمال کرد. واشنگتن همچنین تهدید کرد که بر سایر کشور‌هایی که به این کشور سوخت می‌فروشند، تعرفه وضع خواهد کرد و این امر بحران انسانی و اقتصادی پنج سال اخیر را که ناشی از تحریم‌های قبلی و سیاست‌های داخلی شکست‌خورده مانند یکسان‌سازی ارز بوده است، تشدید کرد.

نمایندگان مارک پوکان از ویسکانسین، ترزا لگر-فرناندز از نیومکزیکو، مکسین دِستِر از اورگان و دلیا کاتالینا رامیرز از ایلینوی پنجشنبه گذشته برای سفری که تا دوشنبه ادامه داشت، وارد کوبا شدند. این سفر شامل دیدار با میگل دیاز-کانل، رئیس جمهور کوبا، نیز می‌شد. این دومین سفر نمایندگان آمریکایی در تنها سه ماه گذشته است.

این چهار نماینده کنگره به خبرنگاران گفتند که آنها همچنین با وزرا، متخصصان پزشکی و رهبران تجاری کوبا دیدار کردند و در خیابان‌های هاوانا، پایتخت کوبا، گشت و گذار کردند. با این حال، آنها در پاسخ به سوالی در مورد پیشرفت در گفتگوی دوجانبه با هدف لغو تحریم انرژی، تصریح کردند که در حال حاضر هیچ مذاکره دوجانبه‌ای بین واشنگتن و هاوانا وجود ندارد.

در همین زمینه، بوکان نماینده کنگره، اظهار داشت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با انگیزه‌های شخصی و نه حرفه‌ای با مسئله کوبا برخورد می‌کند و گفت: «من فکر می‌کنم مارکو روبیو این موضوع را شخصی می‌کند تا حرفه‌ای»، با اشاره به پیشینه روبیو به عنوان فرزند مهاجران کوبایی و تربیت او در میامی تحت تاثیر گروه‌های تبعیدی ضد کاسترو.

هر دو دولت در چندین مورد اذعان کرده‌اند که بین مقاماتشان تماس‌هایی وجود داشته است، اما مشخص نیست آخرین دیدار بین دو کشور چه زمانی انجام شده است، زیرا هیچ یک از دو کشور جزئیاتی در مورد مذاکرات انجام شده بین خود ارائه نکرده‌اند.

در یک تحول قابل توجه، سرهنگ رائول گیرمو رودریگز کاسترو، نوه ۹۵ ساله رائول کاسترو، رهبر سوسیالیست سابق کوبا، اخیرا خود را به عنوان واسطه با ترامپ پیشنهاد داده است، زیرا او مخفیانه در حاشیه اجلاس جامعه کارائیب در سنت کیتس در فوریه گذشته با روبیو ملاقات کرد، که نشان دهنده تلاش‌های پشت پرده برای کاهش تنش‌ها بین دو کشور است.

منبع: آرتی