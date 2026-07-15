باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری- پس از چند سال بلاتکلیفی و حواشی مدیریتی، به نظر میرسد سرانجام طلسم ریاست فدراسیون ژیمناستیک در حال شکسته شدن است. بر اساس برنامهریزی وزارت ورزش و جوانان، ثبتنام از داوطلبان ریاست این فدراسیون از شنبه هفته آینده آغاز میشود تا ژیمناستیک ایران پس از سالها صاحب رئیس منتخب شود.
فدراسیون ژیمناستیک در سالهای اخیر یکی از پرحاشیهترین فدراسیونهای ورزشی کشور بوده است. اختلافات مدیریتی، تغییرات متعدد در رأس فدراسیون و طولانی شدن دوره سرپرستی، باعث شد این رشته بیش از آنکه با موفقیتهای فنیاش شناخته شود، درگیر مسائل مدیریتی باشد.
اکنون با تدابیر وزارت ورزش، شرایط برای آغاز فرآیند انتخابات فراهم شده است. البته ثبتنام از داوطلبان، پایان مسیر نیست؛ بلکه آغاز مرحلهای مهمتر برای خانواده ژیمناستیک خواهد بود. در این میان، مجمع فدراسیون ژیمناستیک وظیفهای تعیینکننده بر عهده دارد؛ انتخاب فردی که بتواند این رشته را وارد دورهای جدید از ثبات، توسعه و موفقیت کند.
رئیس آینده فدراسیون باید پیش از هر چیز از جنس ژیمناستیک باشد؛ فردی که سالها در این رشته فعالیت کرده، مدارج قهرمانی را در بالاترین سطوح طی کرده و شناخت کاملی از ظرفیتها و چالشهای این رشته داشته باشد. در کنار این ویژگی، برخورداری از سابقهای روشن و موفق در مدیریت ورزشی نیز یک ضرورت است؛ چرا که اداره فدراسیونی با اهمیت ژیمناستیک، نیازمند مدیری توانمند، آشنا به ساختار ورزش کشور و دارای قدرت برنامهریزی و تعامل است.
تجربه دورههای گذشته نیز نشان داد صرف تأیید صلاحیت برای ریاست یک فدراسیون کافی نیست. در مقاطعی افرادی وارد رقابت شدند که سابقه مدیریتی قابل توجهی در ورزش نداشتند و البته مجمع به آنها اعتماد نکرد. این تجربه نشان میدهد اعضای مجمع در انتخاب رئیس، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
مجمع فدراسیون ژیمناستیک میتواند از تجربه موفق فدراسیونهایی مانند کشتی، تکواندو و وزنهبرداری درس بگیرد؛ فدراسیونهایی که ریاست آنها بر عهده قهرمانان بزرگ جهان و المپیک است؛ افرادی که علاوه بر افتخارات ورزشی، توانستهاند در عرصه مدیریت نیز کارنامه قابل قبولی از خود به جا بگذارند.
اکنون که ژیمناستیک ایران در آستانه پایان دوران سرپرستی قرار گرفته، انتظار میرود اعضای مجمع با نگاهی تخصصی و آیندهنگر، فردی را برای ریاست انتخاب کنند که بتواند این رشته را با ثبات مدیریتی، برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای فنی موجود، به جایگاهی که شایسته آن است برساند.