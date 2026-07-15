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تعریف و علائم حمله عصبی را بشناسید + فیلم

حمله پنیک یاعصبی برخلاف اضطراب فراگیر، به‌صورت ناگهانی و با اوج‌گیری سریع رخ می‌دهد و فرد را با ترس شدید از مرگ یا از دست دادن کنترل روبه‌رو می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمله عصبی یکی از اختلالات اضطرابی است که با شروع ناگهانی و شدت بسیار زیاد شناخته می‌شود. این حمله معمولاً ظرف ۲ تا ۴ دقیقه به اوج می‌رسد و با علائمی مانند تپش قلب، تنگی نفس، تعریق، لرزش، درد قفسه سینه، گزگز اندام‌ها و احساس سبکی سر همراه است. بسیاری از افراد در زمان حمله تصور می‌کنند در حال مرگ هستند یا کنترل ذهن و رفتار خود را از دست داده‌اند.

در مقابل، اضطراب فراگیر حالتی مداوم و طولانی‌مدت است که فرد در طول روز به دلایل مختلف احساس نگرانی و دلشوره دارد. به گفته متخصصان، تفاوت اصلی این دو اختلال در ناگهانی بودن و شدت حمله عصبی است؛ تجربه‌ای بسیار ناخوشایند که علاوه بر علائم جسمی، احساس غیرواقعی بودن محیط یا خود فرد را نیز به دنبال دارد.

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