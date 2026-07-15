معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: ‏شهادت سه عضو خانواده همکار ⁧ محیط‌بان « جواد حسن‌زاده» در پاسگاه محیط بانی منطقه حفاظت شده طارم هرمزگان مصداق دیگری از جنایات محیط‌زیستی آمریکاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: ‏شهادت سه عضو خانواده همکار ⁧ محیط‌بان « جواد حسن‌زاده» در پاسگاه محیط بانی منطقه حفاظت شده طارم هرمزگان مصداق دیگری از جنایات محیط‌زیستی آمریکاست.

شینا انصاری با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعیایکس نوشت: ‏سکوت نهادهای بین المللی محیط زیست در برابر این تجاوز آشکار حقوق بشری پذیرفته نیست.

شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، پاسگاه محیط‌بانی سیدجوذر در منطقه حفاظت‌شده طارم شهرستان حاجی‌آباد استان هرمزگان هدف اصابت دو پرتابه قرار گرفت، در این حمله، ۲ فرزند پسر و عروس محیط‌بان جواد حسن‌زاده که در پاسگاه حضور داشتند، به شهادت رسیدند. محیط‌بان حسن‌زاده در زمان وقوع حادثه به دلیل حضور در مأموریت گشت و پایش منطقه، در سلامت کامل است.

برچسب ها: جنایت جنگی ، محیط زیست
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