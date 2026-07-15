باشگاه خبرنگاران جوان ـ مجتبی حجتی مقدم سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان یزدبا اشاره به اینکه رعایت الزامات مدیریت مصرف در ادارات بهصورت مستمر ارزیابی خواهد شد، گفت: از ابتدای خردادماه تاکنون، برق ۴۵۹ اداره به دلیل رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف قطع شده است.
وی افزود: در ساعات اداری نیز برق دستگاههای اجرایی ۲ هزار و ۳۶۶ بار به علت عبور از الگوی مجاز مصرف قطع شده است.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، اشاره کرد:در ساعات غیراداری، ۳۹۹ مشترک اداری به دلیل خاموش نکردن تجهیزات و مصرف غیرمجاز، در مجموع یک هزار و ۶۰۷ بار با قطع برق مواجه شدهاند.
وی، یادآور شد: تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند مصرف برق خود را در ساعات اداری حداقل ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد کاهش دهند و از ساعت ۱۲ ظهر نیز بار سرمایشی ساختمانها را به شکل محسوسی مدیریت کنند.
وی متذکر شد:در این راستا، بازدیدهای میدانی، ارزیابی مستمر عملکرد ادارات و معرفی دستگاههای پایبند و متخلف در دستور کار قرار دارد تا ضمن فرهنگسازی، زمینه اصلاح الگوی مصرف در بخش اداری فراهم شود.
منبع؛ روابط عمومی