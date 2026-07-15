رئیس اداره پیش‌بینی مخاطرات وضع هوا هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: از جمعه تا دوشنبه هفته آینده، افزایش غیرمتعارف دما و تشدید شدت اشعه فرابنفش خورشید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی ملاشاهی گفت: از جمعه تا دوشنبه هفته آینده (۲۶ تا ۲۹ تیرماه)، افزایش غیرمتعارف دما و تشدید شدت اشعه فرابنفش خورشید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: جمعه و شنبه این شرایط برای شهرستان‌های زاهدان، زابل، زهک، میرجاوه، هامون، هیرمند، نیمروز، مهرستان، سیب و سوران، سراوان، گلشن، خاش و تفتان و یکشنبه و دوشنبه برای تمام مناطق استان مورد انتظار است.

توصیه کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر، خودداری کنند. همچنین مدیریت مصرف آب و برق، پرهیز از آبیاری مزارع و باغات در ساعات گرم روز و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان 

برچسب ها: افزایش دما ، هواشناسی
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