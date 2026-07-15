مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از واگذاری ۷۰۴ قطعه به ۱۴۹۷ خانوار در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۱ تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خالقی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: این اداره کل همسو با سیاست‌های کلان دولت و وزارت متبوع در جهت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موفق به واگذاری ۷۰۴ قطعه زمین به ۱۴۹۷ خانوار مشمول این قانون در استان تهران از ابتدای اسفند ۱۴۰۱ تا خرداد ماه ۱۴۰۵ شد.

وی گفت : بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، در این بازه زمانی حدوداً ۳۹ ماهه، با تلاش شبانه‌روزی معاونت‌های تخصصی و ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌های تابعه استان تهران، مراحل شناسایی اراضی، الحاق به محدوده، آماده‌سازی و در نهایت واگذاری قطعات زمین به متقاضیان با سرعت مناسبی عملیاتی شده است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: تامین مسکن ، مسکن ملی
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