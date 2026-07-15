باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «رحمی در کار نیست» با گویندگی ۲۷ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سریال در گونه اﮐﺸﻦ، مهیج، ﺟﻨﺎﯾﯽ محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه تماشا پخش شود.

مدیر دوبله این سریال کریم بیانی و صدابردار آن روژین جشن سده است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، رضا الماسی، دانیال الیاسی، علیرضا باشکندی، علی بیگ محمدی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، حسین سرآبادانی، شایان شامبیاتی، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، ابراهیم شفیعی، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، بهروز علی محمدی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، علی منصوری راد، امیر منوچهری، علی همت مومیوند، علیرضا ناصحی، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی و کریم بیانی صداپیشه های این اثر بوده اند.

این سریال درباره گی جون است که سال ها قبل از گروه تبهکاری که عضوش بوده کنار کشیده، در پی کشته شدن برادر کوچکش توسط این گروه ها تصمیم به انتقام می‌گیرد و در این کار موفق می شود اگرچه خودش نیز در پایان می‌میرد.

این سریال بر اهمیت وفاداری به خانواده، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای کشف حقیقت تأکید دارد و نشان می‌دهد که شخصیت اصلی با وجود گذشته پرخطای خود، در پی روشن شدن حقیقت مرگ برادرش و اجرای عدالت است. روند داستان فیلم، بر شجاعت، استقامت و پایداری در برابر تهدیدها و فشارها تأکید می‌کند و شخصیت‌ها را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که ناچار به انتخاب میان منافع شخصی و اصول اخلاقی می‌شوند. همچنین سریال پیامدهای منفی خشونت، جرم و زندگی در دنیای تبهکاری را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که این مسیر چگونه به از دست رفتن امنیت، آرامش و روابط انسانی منجر می‌شود. فیلم، اهمیت اعتماد، وفاداری و حمایت از نزدیکان را برجسته می‌کند و مخاطب را به اندیشیدن درباره عواقب انتقام، خشونت و تصمیم‌های نادرست دعوت می‌کند. در مجموع، سریال ارزش‌هایی مانند شجاعت، پایبندی به خانواده، مسئولیت‌پذیری، پایداری در برابر مشکلات و تلاش برای کشف حقیقت را در کنار نمایش پیامدهای تلخ جرم و خشونت به تصویر می‌کشد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی نمایش، برای مخاطبان پخش شود.