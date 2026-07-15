باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه استان گیلان با اشاره به وقوع حادثه برخورد کامیون با عرشه پل هوایی در محور رشت به رودبار و انسداد موقت این مسیر گفت: با تلاش عوامل پلیس راه و نیرو‌های امدادی، این محور بازگشایی شده و تردد در آن به حالت عادی بازگشته است.

او در تشریح جزئیات این حادثه افزود: ساعت ۱۶ روز گذشته، یک دستگاه کامیون کشنده کمپرسی ولوو که در مسیر رشت به سمت رودبار در حال حرکت بود، به دلیل بالا رفتن غیرمترقبه جک اتاق کمپرسی، با عرشه پل هوایی در محور رشت امامزاده هاشم روبروی سیلو برخورد کرد. در پی این حادثه، عرشه پل بر سطح راه سقوط کرد و این اتفاق باعث انسداد موقت در محور رفت و برگشت سراوان به سمت امامزاده هاشم و بالعکس شد.

رئیس پلیس راه استان گیلان افزود: پس از اعلام حادثه، مأموران پلیس راه رشت - قزوین به محل اعزام شدند و با بهره‌گیری از امکانات محلی اقدامات لازم برای انتقال عرشه پل از سطح راه را انجام دادند.

سرهنگ صفاری با تأکید بر اینکه عرشه پل به حاشیه راه منتقل و مسیر برای عبور هموطنان بازگشایی شد، گفت: همزمان با بازگشایی محور، مدیریت تردد در مبادی ورودی به محور رشت به سمت رودبار اعمال شد و با حضور سایر دستگاه‌های امدادی از جمله راهداری، ترافیک در این محور به حالت عادی بازگشت. او تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و در حال حاضر تردد در جاده رشت به سمت رودبار بدون هیچ مشکلی در جریان است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان