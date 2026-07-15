باشگاه خبرنگاران جوان- سجاد انوشیروانی، رییس فدراسیون وزنهبرداری در مجمع عمومی و سالیانه این فدراسیون که صبح امروز (چهارشنبه) در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای کشور، اظهار داشت: حضور عزتمند ایران در جنگ تحمیلی اخیر موجب غرور ملی شد و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد اقتدار و پیشرفت کشور باشیم.
وی با قدردانی از نیروهای مسلح، افزود: جامعه وزنهبرداری نیز در روزهای اخیر تلاش کرد در حد توان در کنار مردم باشد و وظیفه اجتماعی خود را ایفا کند.
رییس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به عملکرد این رشته در چهار سال گذشته گفت: وزنهبرداری رشتهای است که نام آن با خاطرات پرافتخار ورزش ایران گره خورده است و تلاش کردیم با اتکا به همین سرمایه، مسیر توسعه را بدون حاشیه و با تمرکز بر برنامههای فنی دنبال کنیم.
انوشیروانی با بیان اینکه نتایج سال گذشته نشاندهنده روند رو به رشد وزنهبرداری است، تأکید کرد: این روند امیدواریها برای موفقیت در بازیهای آسیایی ناگویا را افزایش داده است. این رقابتها برای ورزش ایران اهمیت ویژهای دارد و امیدواریم در هر دو بخش بانوان و آقایان نتایج شایستهای کسب کنیم.
وی ادامه داد: روند مدالآوری بانوان در رقابتهای سال گذشته از جمله بازیهای آسیایی جوانان بحرین و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امیدوارکننده بود و این مسیر ادامه خواهد داشت.
رییس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به برنامههای آمادهسازی تیمهای ملی گفت: در چهار سال گذشته اردوهای تیمهای ملی بهصورت مستمر برگزار شد و با ایجاد نظم و انسجام در اردوها، در بخش پشتوانهسازی نیز اقدامات مؤثری انجام گرفت.
وی افزود: یکی از ویژگیهای این دوره، دوری از حاشیه و تمرکز بر اجرای برنامهها بود. همچنین تمامی اعزامهایی که در شورای برونمرزی به تصویب رسید، انجام شد و بخش قابل توجهی از آنها با نتایج مطلوب همراه بود.
انوشیروانی توسعه زیرساختها را مهمترین نیاز وزنهبرداری عنوان کرد و گفت: کمبود زیرساختها همچنان یکی از چالشهای اصلی این رشته است. اجرای پروژه کمپ تخصصی وزنهبرداری را آغاز کردهایم و بازسازی کمپ تیمهای ملی نیز به شرایط مطلوبی رسیده است، اما برای توسعه بیشتر به حمایتهای جدیتری نیاز داریم.
وی با اشاره به افزایش جامعه آماری این رشته یادآور شد: آمار ورزشکاران بیمهشده وزنهبرداری در چهار سال گذشته بیش از هشت هزار نفر افزایش یافته است و اگر زیرساختهای لازم فراهم شود، این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت، زیرا خانوادهها با اطمینان بیشتری فرزندان خود را به این رشته هدایت خواهند کرد.
رییس فدراسیون وزنهبرداری با قدردانی از حمایتهای دکتر دنیامالی وزیر ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان بهویژه در حوزه معاونت وررش قهرمانی و حرفهای گفت: وزارت ورزش حل مشکلات این رشته را با جدیت دنبال میکند و امیدوارم ادارات کل ورزش و جوانان استانها نیز در تخصیص اعتبارات به هیأتهای استانی، با توجه به توسعه فعالیتهای بانوان، حمایت بیشتری داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت اجرایی فدراسیون گفت: تمام مسابقات و رویدادهای پیشبینیشده طبق برنامه برگزار شد و در بخشهای فنی، لیگ، جذب حامی مالی و برگزاری اردوهای تیمهای ملی نیز روند رو به رشدی داشتیم. همچنین فدراسیون در شرایط مالی باثبات، بدون بدهی و بدون مشکلات مالیاتی، برنامههای خود را دنبال میکند.