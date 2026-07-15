مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تداوم اجرای طرح تشدید نظارت‌های میدانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: گشت و بازرسی روزانه نشان‌دهنده عزم جدی این مرجع برای نظارت دقیق بر بازار و مقابله با هرگونه تخلف صنفی است.

او افزود: تیم‌های گشت مشترک متشکل از روسای شعب، بازرسان دستگاه‌های متولی بازار و در موارد لازم نمایندگان اصناف همه روزه از سطح بازار بازدید کرده و بر فعالیت واحد‌های صنفی نظارت می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه واکنش سریع نسبت به هرگونه تخلف در جهت صیانت از حقوق شهروندان و مصرف کنندگان نقش کلیدی در برقراری نظم اقتصادی دارد، گفت: در صورت ارسال گزارش از سوی دستگاه‌های نظارتی با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، نظارت بر بازار
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