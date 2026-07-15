باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران در رزمایش عهد خدمت، به یاد رهبر شهید گفت: کمیته امداد استان تهران با اجرای پویش «عهد خدمت به یاد رهبر شهید»، توزیع ۵ هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۵ میلیون تومان را در تمامی ادارات سطح استان آغاز کرد. این اقدام که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و به نیت رهبر فقید انقلاب انجام می‌شود، بخشی از زنجیره خدمات گسترده این نهاد در عرصه‌های مختلف از امدادرسانی در زمان بحران تا حمایت‌های آموزشی و مذهبی است.

وی با یادآوری رسالت کمیته امداد در رسیدگی به محرومان، تأکید کرد که این نهاد همواره در خط مقدم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قرار دارد. وی اعلام کرد که در قالب پویش جدید، ۵ هزار بسته معیشتی با حمایت خیرین در سطح استان تهران توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد تهران با اشاره به تجربیات عملیاتی این نهاد در سال گذشته، خاطرنشان کرد: ما در ایام بحرانی و جنگ نیز با توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی و راه‌اندازی آشپزخانه‌های مهدوی تحت نظارت مراکز نیکوکاری، در کنار مردم و مددجویان بودیم. علاوه بر تأمین نیاز‌های غذایی، در برنامه‌های بازسازی منازل آسیب‌دیده نیز با همکاری گروه‌های جهادی، طی مدتی کوتاه (بین ۲۰ روز تا یک ماه) اقدام به بازسازی و ترمیم منازل تخریب‌شده از جمله تعویض شیشه‌ها و بازسازی کامل بنا‌ها نمودیم.

وی همچنین به اجرای پویش برای تأمین لوازم التحریر دانش آموزان تحت حمایت اشاره کرد و گفت: پویش "احسان حسینی" با رویکرد تأمین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان تحت حمایت و دانش‌آموزان بی‌بضاعت در دستور کار قرار دارد. ما از تمامی خیرین درخواست داریم در این مسیر ما را یاری کنند تا بتوانیم در اواخر شهریور ماه، این بسته‌های ضروری را به دست دانش‌آموزان عزیزی که نیازمند آن هستند، برسانیم.

طاهری‌جبلی در پایان با قدردانی از نقش رسانه‌ها در همراهی با کمیته امداد و کمک به اطلاع‌رسانی فعالیت‌های خیرخواهانه، افزود: رسانه‌ها را خیرینِ رسانه‌ای می‌نامیم که همواره دوشادوش ما حرکت می‌کنند. همچنین در آستانه اربعین حسینی، کمیته امداد طبق روال همیشگی، از طریق مراکز نیکوکاری و به‌صورت انفرادی، به اعزام مددجویان و حمایت از هزینه سفر آنها در مسیر پیاده‌روی و راهپیمایی جاماندگان اقدام خواهد کرد.