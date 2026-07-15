دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در گفت‌و‌گو با المیادین گفت: نتیجه جنگ در منطقه بدون شک به نفع ایران و محور مقاومت خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر صفوی در گفت‌وگو با شبکه المیادین با بیان اینکه جبهه مقاومت از ایران تا لبنان، دریای مدیترانه، تنگه هرمز، باب المندب و دریای سرخ امتداد دارد، اظهار داشت: جبهه مقاومت بدون حضور قدرت‌های خارجی نقش محوری در شکل‌دهی معادلات سیاسی و امنیتی منطقه ایفا خواهد کرد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا‌ در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه جبهه مقاومت باتلاقی خواهد بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی را در خود فرو خواهد برد، گفت: نتیجه جنگ در منطقه بدون شک به نفع ایران و محور مقاومت خواهد بود.

سرلشکر صفوی همچنین حزب‌الله لبنان را حافظ و مدافع استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی لبنان دانست و گفت: مردم ایران و مردم عزیز لبنان، اعم از مسلمان و مسیحی، با شجاعت از خاکشان دفاع خواهند کرد.

برچسب ها: قدرت ایران ، محور مقامت ، جنایات آمریکا
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