باشگاه خبرنگاران جوان - کوروش عزیزی، مشاور عالی رئیس دانشگاه در نشست هم‌اندیشی کمیته کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی با محوریت «بررسی توسعه سامانه ثبت تروما به سامانه یکپارچه مدیریت تروما و ایجاد شناسه یکتای بیماران ترومایی» با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در کمیته فنی سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه، هدف از برگزاری این نشست را هم‌اندیشی برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مؤثر در این حوزه عنوان کرد.

او، با اشاره به جایگاه استان فارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای مواصلاتی کشور و حجم بالای تردد و سفرهای بین‌استانی، اظهار داشت: کاهش مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی نیازمند مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های مرتبط است و دستیابی به این هدف، تنها با رویکردی هماهنگ و مبتنی بر همکاری بین‌بخشی امکان‌پذیر خواهد بود.

مشاور عالی رئیس دانشگاه با تأکید بر عزم جدی دستگاه‌های اجرایی استان برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی، ابراز امیدواری کرد تا استمرار این نشست‌ها و تبدیل مصوبات آن به اقدامات اجرایی، نقش مؤثری در کاهش تلفات ناشی از حوادث ترافیکی ایفا کند.

عزیزی همچنین بر ضرورت برگزاری نشست‌های مشترک با تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی ترافیک تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، اجرایی و مدیریتی دستگاه‌های مختلف، زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات مؤثر و اجرای راهکارهای عملیاتی برای کاهش آسیب‌های ناشی از سوانح ترافیکی خواهد بود.

عامل انسانی؛ مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در سوانح ترافیکی

ایلام ایلامی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با ارائه گزارشی از وضعیت سوانح ترافیکی در استان فارس، گفت: بر اساس شاخص مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، این شاخص در سال ۱۴۰۴ در استان فارس ۲۹.۹ و در کشور ۲۹.۴ بوده است که نشان می‌دهد استان فارس از نظر این شاخص در وضعیت متوسط رو به بالا قرار دارد.

او با اشاره به اهداف سازمان جهانی بهداشت برای کاهش چشمگیر مرگ‌های ناشی از تصادفات، عامل انسانی را مهم‌ترین عامل بروز سوانح و مرگ‌ومیر ناشی از آن دانست و افزود: مصرف مواد مخدر، الکل و مواد روان‌گردان، خستگی و خواب‌آلودگی راننده، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و بی‌توجهی به استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران از مهم‌ترین عوامل خطرساز در وقوع این حوادث به شمار می‌روند.

در ادامه، مدیران و نمایندگان استانداری فارس، شهرداری شیراز، پزشکی قانونی، جمعیت هلال احمر، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی استان، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی ارائه کردند.

این نشست با هماهنگی دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان فارس، در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

منبع: علوم پزشکی شیراز