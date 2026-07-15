آسمان مازندران از فردا پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده روز‌ها آفتابی و در ساعات بعدازظهر و شب به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان به رگبار پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حمیدی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز چهارشنبه با توجه به جریانات شمالی شاهد رگبار پراکنده باران در استان خواهیم بود.

او با اشاره به اینکه آسمان استان از فردا پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده روز‌ها افتابی است، افزود:، اما در ساعات بعدازظهر و شب به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان با رگبار‌های پراکنده پیش بینی می‌شود.

حمیدی گفت: دوشنبه و سه شنبه اسمان استان ابری است.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز آمل، گلوگاه و دشت ناز میاندورود با ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۱۶ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مناطق استان گزارش شد.

او گفت: دریا امروز و فردا مواج است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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