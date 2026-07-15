مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از خروج کامل شبکه قدیمی آب دهقان‌ویلا از مدار طی دو هفته آینده خبر داد و از ساکنان این منطقه خواست برای دریافت انشعاب قانونی آب در اسرع وقت اقدام کنند تا با قطعی آب مواجه نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمیدرضا نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، در گفت‌وگو با مجری برنامه «البرز من سلام» گفت: موضوع تحویل‌گیری شبکه آب دهقان‌ویلا برطرف شده و حداکثر تا دو هفته آینده شبکه قدیمی آب این منطقه به طور کامل از مدار خارج خواهد شد.

وی در گفت‌وگو زنده با مجری برنامه رادیو البرز افزود: ساکنانی که تاکنون برای دریافت انشعاب قانونی اقدام نکرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر به شرکت آب و فاضلاب مراجعه کنند، زیرا پس از خروج شبکه قدیمی، امکان بهره‌مندی از آن وجود نخواهد داشت و مشترکان با مشکل تأمین آب روبه‌رو می‌شوند.

نامداری با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب اظهار کرد: از مردم درخواست می‌کنیم با توجه به ارزش و محدود بودن منابع آبی، در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و در صورت مشاهده تخلفات، از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به هماهنگی این شرکت با شهرداری برای اجرای انشعابات قانونی گفت: تا زمان صدور مجوز حفاری از سوی شهرداری، امکان اجرای انشعاب قانونی آب وجود ندارد.

وی درباره مناطق فرخ‌آباد و زیبادشت نیز تصریح کرد: از نظر قانونی امکان واگذاری انشعاب آب شهری به باغ‌ها و اراضی کشاورزی وجود ندارد و تأمین آب این اراضی تنها از طریق چاه‌های دارای مجوز و در چارچوب سهمیه تعیین‌شده امکان‌پذیر است.

نامداری با اشاره به وضعیت فشار آب در شبکه توزیع استان در برنامه البرز من‌ سلام گفت: حداقل فشار استاندارد در شبکه تأمین می‌شود و مشترکانی که در طبقات بالاتر سکونت دارند، باید ابتدا از مخزن ذخیره و سپس از پمپ استفاده کنند و نصب مستقیم پمپ روی شبکه آب اقدامی نادرست است.

وی همچنین از کاهش حوادث شبکه آب طی سه تا چهار سال گذشته خبر داد و افزود: میزان هدررفت آب در استان البرز حدود ۱۶ درصد است که بخش قابل توجهی از آن به انشعابات غیرمجاز و خطاهای اندازه‌گیری مربوط می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز در برنامه رادیویی البرز خاطرنشان کرد: اصلاح شبکه‌های فرسوده آب در مناطق مختلف استان بر اساس برنامه‌ریزی در دستور کار قرار دارد و شرکت آبفا با وجود گستردگی شبکه و تعداد بالای مشترکان، از عملکرد مطلوبی در حوزه توزیع آب برخوردار است.

برچسب ها: آب وفاظلاب ، انشعاب آب
خبرهای مرتبط
واگذاری بیش از یک هزار فقره انشعاب آب به مشترکین بیرجندی
واگذاری طرح های آب و فاضلاب در خراسان رضوي به سرمايه گذاران خارجي
اصفهان؛
آب سد زاینده رود در مرز هشدار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
کشف انبار بزرگ مواد غذایی در البرز