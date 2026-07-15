باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمیدرضا نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، در گفتوگو با مجری برنامه «البرز من سلام» گفت: موضوع تحویلگیری شبکه آب دهقانویلا برطرف شده و حداکثر تا دو هفته آینده شبکه قدیمی آب این منطقه به طور کامل از مدار خارج خواهد شد.
وی در گفتوگو زنده با مجری برنامه رادیو البرز افزود: ساکنانی که تاکنون برای دریافت انشعاب قانونی اقدام نکردهاند، باید هرچه سریعتر به شرکت آب و فاضلاب مراجعه کنند، زیرا پس از خروج شبکه قدیمی، امکان بهرهمندی از آن وجود نخواهد داشت و مشترکان با مشکل تأمین آب روبهرو میشوند.
نامداری با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب اظهار کرد: از مردم درخواست میکنیم با توجه به ارزش و محدود بودن منابع آبی، در مصرف آب صرفهجویی کنند و در صورت مشاهده تخلفات، از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاعرسانی کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به هماهنگی این شرکت با شهرداری برای اجرای انشعابات قانونی گفت: تا زمان صدور مجوز حفاری از سوی شهرداری، امکان اجرای انشعاب قانونی آب وجود ندارد.
وی درباره مناطق فرخآباد و زیبادشت نیز تصریح کرد: از نظر قانونی امکان واگذاری انشعاب آب شهری به باغها و اراضی کشاورزی وجود ندارد و تأمین آب این اراضی تنها از طریق چاههای دارای مجوز و در چارچوب سهمیه تعیینشده امکانپذیر است.
نامداری با اشاره به وضعیت فشار آب در شبکه توزیع استان در برنامه البرز من سلام گفت: حداقل فشار استاندارد در شبکه تأمین میشود و مشترکانی که در طبقات بالاتر سکونت دارند، باید ابتدا از مخزن ذخیره و سپس از پمپ استفاده کنند و نصب مستقیم پمپ روی شبکه آب اقدامی نادرست است.
وی همچنین از کاهش حوادث شبکه آب طی سه تا چهار سال گذشته خبر داد و افزود: میزان هدررفت آب در استان البرز حدود ۱۶ درصد است که بخش قابل توجهی از آن به انشعابات غیرمجاز و خطاهای اندازهگیری مربوط میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز در برنامه رادیویی البرز خاطرنشان کرد: اصلاح شبکههای فرسوده آب در مناطق مختلف استان بر اساس برنامهریزی در دستور کار قرار دارد و شرکت آبفا با وجود گستردگی شبکه و تعداد بالای مشترکان، از عملکرد مطلوبی در حوزه توزیع آب برخوردار است.