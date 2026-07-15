منابع صهیونیستی می‌گویند نتانیاهو شنبه آینده برای دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع صهیونیستی به روزنامه یدیعوت آحارونوت گفتند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل احتمالا عصر شنبه برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پی اعمال مجدد محاصره آمریکا علیه بنادر ایران، به واشنگتن سفر خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه، نتانیاهو از طریق دیدار با ترامپ به دنبال بازگرداندن اعتمادی است که در پی جنگ علیه ایران متزلزل شده بود.

به گزارش این روزنامه، نتانیاهو احتمالا سه‌شنبه آینده در مراسم تشییع جنازه لیندسی گراهام که روز یکشنبه پیش مُرد و به خاطر حمایت بی‌چون و چرا از اسرائیل شناخته می‌شد، شرکت خواهد کرد. 

در همین زمینه، دیروز آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که ترامپ پنجشنبه گذشته در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته است که اسرائیل باید «استقرار مجدد نیرو‌های خود در خارج از مرزهای سوریه» را آغاز کند، علاوه بر اینکه از او خواسته است همین کار را در لبنان نیز انجام دهد.

او افزود که حضور ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در سوریه «تنش‌هایی ایجاد می‌کند که می‌تواند به تشدید تنش منجر شود» و این موضوع در مورد لبنان نیز صدق می‌کند.

گفتگوی نتانیاهو و ترامپ یک روز پس از آن صورت گرفت که ترامپ در حاشیه اجلاس ناتو در ترکیه با ابومحمد الجولانی، سرکرده تروریست‌های تحریرالشام و رئیس خودخوانده سوریه دیدار کرد.

به گزارش آکسیوس، دولت ترامپ ماه‌ها تلاش کرده بود تا به یک «توافق امنیتی» جدید بین اسرائیل و سوریه دست یابد، اما به این نتیجه رسید که نتانیاهو «علاقه‌ای به اجرای امتیازات درخواستی ندارد».

به گفته مقامات آمریکایی، یکی از این امتیازات «خروج تدریجی ارتش اشغالگر اسرائیل از مناطقی در سوریه که در دسامبر ۲۰۲۴ تحت اشغال داشت، بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: آمریکا و اسرائیل ، لیندسی گراهام
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
وقت خوبیه برای کشتنش
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