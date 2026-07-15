معمولاً تصور می‌کنیم شبکه‌های اجتماعی سلامتِ روان همه را به یک اندازه تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ اما داده‌ها چیز دیگری می‌گویند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی صحبت از بحران سلامتِ روان نوجوانان می‌شود، معمولاً تصور می‌کنیم شبکه‌های اجتماعی همه را به یک اندازه تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ اما داده‌ها چیز دیگری می‌گویند. شبکه‌های اجتماعی بیش از هر گروه دیگری به دخترانِ نوجوان آسیب می‌زنند.

از اوایل دهۀ ۲۰۱۰، هم‌زمان با گسترش استفاده از گوشی‌های هوشمند، آمار اضطراب و افسردگی در میان نوجوانان افزایش یافت؛ اما این افزایش در میان دختران بسیار بیشتر بود. یکی از دلایل اصلی، به نوع استفادۀ دختران و پسران از فناوری برمی‌گردد؛ پسران بیشترِ زمانِ آنلاین خود را صرف بازی‌های ویدئویی می‌کنند؛ فضاهایی رقابتی که اگرچه اعتیادآورند، ساختاری متفاوت از شبکه‌های اجتماعی دارند. در مقابل، دختران بیشتر وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند؛ محیط‌هایی که بر خودنمایی، مقایسه و جلب تأیید دیگران استوارند.

دیدن عکس‌های ویرایش‌شده، بدن‌های ایدئال و سبک زندگیِ ظاهراً شاد و موفق، دخترانِ نوجوان را در معرض احساس ناکافی‌بودن، اضطراب اجتماعی و کاهش عزت‌نفس قرار می‌دهد. این بدان معنا نیست که پسران آسیب نمی‌بینند؛ آن‌ها نیز با مشکلاتی چون اعتیاد به بازی‌های آنلاین و انزوای اجتماعی روبه‌رو هستند، اما شواهد نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی بر دخترانِ نوجوان فشار روانی بیشتری وارد می‌کنند.

منبع: ترجمان علوم انسانی

برچسب ها: شبکه های اجتماعی ، سلامت روان ، نوجوانان
خبرهای مرتبط
دو شاخصه مهم اختلالات سلامت روان در نوجوانان
درآمدزایی اینستاگرام از یک بازار سیاه
ترکیب هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی با انسان‌ها چه کرده است؟
همه آنلاین، همه تنها / شبکه‌های اجتماعی چگونه ما را از هم دور کردند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پشت پرده انتخاب اهداف؛ ایران به دنبال نابودی چه نقاطی است؟
از کمبود موشک تا رکود؛ ۴ چالش ترامپ برای تشدید درگیری‌ها با ایران
معلمی که روح مبارزات ضد استکباری رهبر شهید را شکل داد
علت توهین مقامات آمریکایی به مردم ایران
رهبر شهید؛ پرچمدار وحدت اسلامی
زید بن علی (ع)؛ پرچمدار قیام علیه ظلم اموی
حق را دیدند، اما انکار کردند
آخرین اخبار
زید بن علی (ع)؛ پرچمدار قیام علیه ظلم اموی
حق را دیدند، اما انکار کردند
رهبر شهید؛ پرچمدار وحدت اسلامی
علت توهین مقامات آمریکایی به مردم ایران
از کمبود موشک تا رکود؛ ۴ چالش ترامپ برای تشدید درگیری‌ها با ایران
پشت پرده انتخاب اهداف؛ ایران به دنبال نابودی چه نقاطی است؟
معلمی که روح مبارزات ضد استکباری رهبر شهید را شکل داد
نقش امام محمدباقر(ع) در تثبیت مرجعیت علمی و اعتقادی شیعه پس از دوران اختناق
شناسایی موانع نشاط در خانه
پایانی بر چالش دستگیره و دستمال
همه ایران جنوب است؛ کاسبی نکنید
یادتان نرود ترامپ تفاهم را کشت
خون‌خواهی پیش‌شرط صلح دائم
نقض تفاهم، وارونه‌نمایی واقعیت؛ آمریکا چگونه ایران را متهم می‌کند؟