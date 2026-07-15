مؤمنی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی مردم‌محور و متکی بر مشارکت ذی‌نفعان است، افزود: مسیر توسعه خدمات درمانی بدون همراهی و هم‌افزایی کارکنان، بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان میسر نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعباس مؤمنی، مدیر درمان تأمین اجتماعی هرمزگان در حاشیه این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و خدمت‌رسانی بی‌منت را تکلیف اصلی کارکنان این سازمان دانست و اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون خون شهداست و خدمت به مردم، بهترین راه برای تداوم مسیر آنان است.

مؤمنی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی مردم‌محور و متکی بر مشارکت ذی‌نفعان است، افزود: مسیر توسعه خدمات درمانی بدون همراهی و هم‌افزایی کارکنان، بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان میسر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: سرمایه انسانی متخصص و متعهد، مهم‌ترین پشتوانه مدیریت درمان استان است و در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از این ظرفیت، گام‌های مؤثری در توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای کیفیت خدمات برداشته شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی هرمزگان در پایان با اشاره به حضور جهادی کارکنان این حوزه در رویدادهای مختلف، خاطرنشان کرد: مجموعه تأمین اجتماعی با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت، برای گشودن افق‌های تازه در خدمت‌رسانی به جامعه کار و تولید کشور مصمم است.

منبع:  تأمین اجتماعی استان هرمزگان

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، بندرعباس ، گلزارشهدا
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