باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رسول جلالیان، رئیس پلیس فتا استان البرز، در گفتوگو با برنامه رادیویی «البرز من سلام» اظهار کرد: بیشترین مراجعات شهروندان به پلیس فتا مربوط به کلاهبرداری از طریق لینکهای آلوده است که مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عناوینی مانند پشتیبانی دستگاهها، خدمات بانکی یا سهام عدالت، اطلاعات کاربران و اینترنتبانک آنان را سرقت میکنند.
وی به مجری رادیو البرز افزود: یکی از شایعترین روشهای کلاهبرداری، ارسال لینکهای جعلی با عنوان سهام عدالت یا درخواست کد فعالسازی است. شهروندان نباید کدهای فعالسازی یا اطلاعات محرمانه خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهند، زیرا با آلوده شدن تلفن همراه به بدافزار، امکان ارسال خودکار لینکهای آلوده برای مخاطبان نیز وجود دارد.
رئیس پلیس فتا استان البرز تأکید کرد: برای دریافت هرگونه خدمات مربوط به سهام عدالت، سامانه ثنا و سایر خدمات الکترونیکی، مردم باید فقط به سامانهها و شمارههای رسمی مراجعه کنند و از ورود به لینکهای ناشناس خودداری کنند.
جلالیان با اشاره به اجرای طرحهای هوشمند مقابله با جرائم بانکی در استان گفت: استان البرز به عنوان پایلوت کشوری در برخی اقدامات پلیس فتا فعالیت میکند و در صورت کپی شدن کارتهای بانکی، موضوع به سرعت شناسایی و پیگیری میشود. وی افزود: در استان البرز هیچ پرونده مرتبط با کپی کارت بانکی بدون کشف باقی نمانده است.
وی همچنین درباره کلاهبرداریهای سنتی در فضای مجازی هشدار داد و گفت: برخی سودجویان در نقش خریدار ظاهر شده و با استفاده از نرمافزارهای تولید رسید جعلی، تصویری از واریز وجه برای فروشنده ارسال میکنند؛ در حالی که این رسیدها از سوی بانک صادر نشده است.
رئیس پلیس فتا استان البرز در برنامه زنده البرز من سلام از شهروندان خواست هنگام فروش کالا در سایتهایی مانند دیوار، تا زمانی که وجه به صورت قطعی در حساب بانکی آنان واریز نشده، از تحویل کالا خودداری کنند.
جلالیان در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در تراکنشهای بانکی گفت: شهروندان هرگونه لینک دریافتی از منابع ناشناس را مشکوک تلقی کرده و از باز کردن آن خودداری کنند، هنگام خرید اینترنتی از کارت بانکی با موجودی محدود استفاده کنند، رمز کارت را شخصاً وارد کرده و رمزهای بانکی خود را به صورت دورهای تغییر دهند.
وی همچنین در پایان گفتوگو رادیویی البرز یادآور شد: مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره به شهروندان است.