باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اظهار کرد: طی سه ماهه گذشته در مجموع ۵۳۸ هزار و ۸۸۶ نفر مسافر ایرانی و خارجی از پایانههای مرزی استان تردد کردهاند که نشاندهنده حجم قابلتوجه جابهجایی مسافر از مرزهای استان است.
وی افزود: در بین پایانههای مرزی آذربایجان غربی، پایانه مرزی بازرگان با ثبت ۳۲۳ هزار و ۲۴۹ مسافر، بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در جابهجایی مسافران ایفا کرده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجانغربی تصریح کرد: در این مدت همچنین پایانه مرزی تمرچین با جابجایی ۱۸۲ هزار و ۴۷۱ مسافر، سرو با جابجایی ۱۵ هزار و ۵۹۸ مسافر، رازی با تردد ۱۷ هزارو ۲۸۲ مسافر و پلدشت با جابجایی ۲۸۶ مسافر، ورود و خروج مسافران ایرانی و خارجی را تسهیل کرده اند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در پایان تأکید کرد: پایانههای مرزی آذربایجانغربی با توجه به موقعیت راهبردی خود، نقش مؤثری در تسهیل تردد مسافران و توسعه ارتباطات مرزی ایفا میکنند و این روند همچنان ادامه دارد.