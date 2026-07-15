مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از تردد نزدیک به ۵۳۹ هزار مسافر از پایانه‌های مرزی استان در سه ماهه گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده -  ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اظهار کرد: طی سه ماهه گذشته در مجموع ۵۳۸ هزار و ۸۸۶ نفر مسافر ایرانی و خارجی از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که نشان‌دهنده حجم قابل‌توجه جابه‌جایی مسافر از مرزهای استان است.

وی افزود: در بین پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی، پایانه مرزی بازرگان با ثبت ۳۲۳ هزار و ۲۴۹ مسافر، بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در جابه‌جایی مسافران ایفا کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در این مدت همچنین پایانه مرزی تمرچین با جابجایی ۱۸۲ هزار و ۴۷۱ مسافر، سرو با جابجایی ۱۵ هزار و ۵۹۸ مسافر، رازی با تردد ۱۷ هزارو ۲۸۲ مسافر و پلدشت با جابجایی ۲۸۶ مسافر، ورود و خروج مسافران ایرانی و خارجی را تسهیل کرده اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان تأکید کرد: پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی با توجه به موقعیت راهبردی خود، نقش مؤثری در تسهیل تردد مسافران و توسعه ارتباطات مرزی ایفا می‌کنند و این روند همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: تردد مسافران ، پایانه مرزی
خبرهای مرتبط
تردد ۱۳ هزار مسافر خارجی از پایانه مرزی بیله سوار
تردد 890 هزار مسافر از پایانه مرزی بیله سوار
تردد بیش از ۴۰۰هزار مسافر از پایانه‌های مرزی شمال سیستان و بلوچستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان تلخ جست‌وجوی ۸ روزه در سوله‌دوکل ارومیه؛ پیکر گردشگر مفقودشده پیدا شد
تحقق صددرصدی صدور گواهی کالای کولبری در مرزهای آذربایجان غربی
مرمت و بازسازی مزار دو شهید والامقام در سلماس
تمرچین آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی می‌شود
آخرین اخبار
مرمت و بازسازی مزار دو شهید والامقام در سلماس
پایان تلخ جست‌وجوی ۸ روزه در سوله‌دوکل ارومیه؛ پیکر گردشگر مفقودشده پیدا شد
تمرچین آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی می‌شود
تحقق صددرصدی صدور گواهی کالای کولبری در مرزهای آذربایجان غربی
تأکید فرماندار ارومیه بر تسریع گازرسانی به روستای زیوه
دو حادثه غرق‌شدگی در آذربایجان‌غربی/ هشدار اورژانس درباره شنا در مناطق پرخطر
استاندار آذربایجان غربی در معدن آق‌دره تکاب: معادن، موتور محرک توسعه، اشتغال و رفاه در استان
استاندار آذربایجان‌غربی: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهداست / تکریم خانواده شهید «نوروزی» از شهدای جنگ رمضان + تصویر
تقویت زیرساخت‌های درمانی در آذربایجان‌غربی/ تجهیز بیمارستان تکاب با ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن
افتتاح همزمان ۱۴۹۱ طرح بهزیستی در آذربایجان‌غربی