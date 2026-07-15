چهار بنای نیمه‌کاره غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش لاریجان آمل قلع و قمع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت:در پی صدور دستور قضایی، اکیپ اجرای احکام قضایی متشکل از کارشناسان امور اراضی و حقوقی و گشت ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل و رییس مرکز جهاد کشاورزی بائیجان، با همراهی مأموران پاسگاه انتظامی گزنک، در روستای نسل، نزه و دره‌کنار از توابع بخش لاریجان حضور یافتند و اقدام به قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز نمودند.

او افزود:بر این اساس، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و به منظور آگاهی‌بخشی به متخلفان و پیشگیری از موارد مشابه، تعداد چهار فقره بنای نیمه‌کاره غیرمجاز به مساحت دو هزار متر مربع در این روستا‌ها قلع و قمع شد.

هادی‌زاده با اشاره به این اقدام، گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل با تمام قدرت و توان در راه حفظ بستر تولید محصولات کشاورزی ایستاده است و بدون اخذ مجوز از این سازمان، هیچ گونه ساخت و سازی در اراضی کشاورزی مجاز نخواهد بود.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی، مراتب را گزارش دهند.

برچسب ها: قلع و قمع ، اراضی کشاورزی
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