باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت:در پی صدور دستور قضایی، اکیپ اجرای احکام قضایی متشکل از کارشناسان امور اراضی و حقوقی و گشت ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل و رییس مرکز جهاد کشاورزی بائیجان، با همراهی مأموران پاسگاه انتظامی گزنک، در روستای نسل، نزه و دره‌کنار از توابع بخش لاریجان حضور یافتند و اقدام به قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز نمودند.

او افزود:بر این اساس، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و به منظور آگاهی‌بخشی به متخلفان و پیشگیری از موارد مشابه، تعداد چهار فقره بنای نیمه‌کاره غیرمجاز به مساحت دو هزار متر مربع در این روستا‌ها قلع و قمع شد.

هادی‌زاده با اشاره به این اقدام، گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل با تمام قدرت و توان در راه حفظ بستر تولید محصولات کشاورزی ایستاده است و بدون اخذ مجوز از این سازمان، هیچ گونه ساخت و سازی در اراضی کشاورزی مجاز نخواهد بود.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی، مراتب را گزارش دهند.