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چرا به شهید سیدعلی خامنه‌ای می‌گوییم ایرانی‌ترین رهبر ایران؟ + فیلم

توجه ویژه به زبان فارسی، علاقه و تسلط به شاهنامه، حمایت از جایگاه حکیم فردوسی و سرودن شعر، از جمله ویژگی‌هایی است که به دلیل آن آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای را به عنوان «ایرانی‌ترین رهبر ایران» می‌شناسیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب زبان فارسی را ستون فقرات ایران میدانستند و بر حفظ و تقویت آن تأکید می‌کردند. ایشان همچنین از چهره‌های آشنا با شاهنامه بودند و در سخنان خود بار‌ها از حکمت و جایگاه والای حکیم فردوسی تجلیل کرده بودند.

رهبر انقلاب علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی و ادبی، خودشان طبع شاعرانه داشتند و با تخلص «امین» شعر می‌سرودند. از جمله اشعار ایشان این بیت است: «دیری است زاشیانه جدا مانده‌ای «امین» / غربت بس است رو سوی آن کوی و بام کن.»

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
سلام و درود برایشان رهبر شهیدم امام سید علی خامنه ای
روحش شاد یادش گرامی تا ابد
دگر نخواهیم داشت مثل او
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