باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب زبان فارسی را ستون فقرات ایران میدانستند و بر حفظ و تقویت آن تأکید می‌کردند. ایشان همچنین از چهره‌های آشنا با شاهنامه بودند و در سخنان خود بار‌ها از حکمت و جایگاه والای حکیم فردوسی تجلیل کرده بودند.

رهبر انقلاب علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی و ادبی، خودشان طبع شاعرانه داشتند و با تخلص «امین» شعر می‌سرودند. از جمله اشعار ایشان این بیت است: «دیری است زاشیانه جدا مانده‌ای «امین» / غربت بس است رو سوی آن کوی و بام کن.»