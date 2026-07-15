داده‌های پلتفرم کشتیرانی کپلر نشان می‌دهد که از میان ۱۱ کشتی عبوری از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه، ۹ کشتی مسیر منتهی به آب‌های ایران را برگزیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طبق داده‌های پلتفرم کشتیرانی کپلر در روز چهارشنبه، از ۱۱ کشتی که روز سه‌شنبه از تنگه هرمز عبور کردند، ۹ کشتی مسیر ایران را دنبال کردند.

در همین حال ایران اعلام کرد تنگه هرمز تا پایان حملات آمریکا بسته خواهد ماند و تهدید کرد که مسیرهای صادرات نفت و گاز در منطقه را خواهد بست.

سپاه پاسداران ایران در واکنش به اعلام آمریکا مبنی بر از سرگیری محاصره دریایی، اعلام کرد که واشنگتن باید انتظار بسته شدن سایر مسیرهای صادرات نفت و گاز را داشته باشد که در خدمت منافع آمریکا و متحدانش هستند.

ایران تاکید کرده است که صادرات نفت و گاز در منطقه باید در دسترس همه باشد، یا هیچ‌کس نباشد. 

سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که «آمریکا با استقرار دزدان دریایی خود در اقیانوس هند به بهانه کنترل تنگه هرمز، راه‌های دریایی را به روی کشتی‌ها بسته و جهان را از نفت و گاز منطقه محروم کرده است.»

سپاه پاسداران ایران تایید کرد که تنگه هرمز تا پایان حملات آمریکا بسته خواهد ماند.

فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که دور دیگری از حملات علیه ایران را تکمیل کرده و ده‌ها هدف در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران را هدف قرار داده است.

از اهدافی که آمریکا آنها را هدف قرار داده است سیلوی گندم و انبار آب معدنی بوده است، با این حال نیروهای تروریستی آمریکا مدعی‌انر که به اهداف نظامی حمله می‌کنند!

منبع: آر تی

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتیرانی ، حمله به ایران
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