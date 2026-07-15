باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجید اکبرزاده در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: با افزایش دمای هوا، میزان مراجعه به مراکز اهدای خون کاهش یافته است، در حالی که تولید روزانه و مستمر فرآوردههای خونی برای پاسخگویی به نیاز بیماران همچنان ضروری است.
او از مردم خواست در تمامی گروههای خونی، بهویژه گروههای خونی منفی، برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند و افزود: حضور جوانان و بانوان در این اقدام انساندوستانه از اهمیت ویژهای برخوردار است و انتظار میرود با مشارکت گسترده آنان، ذخایر خونی استان در وضعیت مطلوب حفظ شود.