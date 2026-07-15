فرمانده انتظامی شهرستان شاهین دژ از زمین گیر شدن ارازل و اوباش این شهرستان با شلیک پلیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ منصور احدی فرمانده انتظامی شهرستان شاهین دژ اظهار کرد: به دنبال شرارت های مکرر احدی از اراذل و اوباش شهرستان و متواری شدن وی در نهایت پلیس شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی متهم شد.

وی تصریح کرد: متهم قصد داشت با استفاده از سلاح سرد از دستگیری خود ممانعت کند که با اخطار و رعایت قانون بکارگیری سلاح با شلیک گلوله پلیس متوقف و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین دژ با تذکر به هنجارشکنان خاطرنشان کرد: هر فردی بخواهد امنیت مردم را به خطر بیندازد، پلیس به شدت با او برخورد میکند و به هیچ وجه اجازه ایجاد ناامنی در سطح شهر را به قانون شکنان نخواهیم داد.

منبع: پلیس