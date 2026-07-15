باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - میرزایی رئیس انجمن صنعت تایر ایران در نشست خبری امروز خود با اشاره به چالشهای صنعت تایر کشور، گفت: اختلاف نظرها درباره نقش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حوزه قیمتگذاری، طولانی شدن فرآیند بررسی مستندات و افزایش شدید هزینههای تولید، شرایط دشواری را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.
میرزایی اظهار کرد: در سال گذشته قیمتگذاری تایر بر اساس چارچوبهای مشخص و با تعیین سقفهای قیمتی انجام میشد، اما اکنون این موضوع از حالت گذشته خارج شده و درباره اینکه سازمان حمایت نقش نظارتی دارد یا همچنان باید در فرآیند قیمتگذاری ورود کند، میان دستگاههای ذیربط اختلاف نظر وجود دارد.
وی افزود: دیدگاه انجمن تایر ایران این است که دستگاههای مسئول باید نقش نظارتی و عالیه خود را حفظ کنند و تولیدکنندگان نیز همچنان به ضوابط و چارچوبهای تعیینشده پایبند خواهند بود. با این حال، فرآیندهای طولانی بررسی مستندات کارایی خود را از دست داده است؛ چرا که در فاصله چهار ماه، شرایط تولید بهطور کامل تغییر میکند.
رئیس انجمن تایر ایران در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد تولیدکنندگان برای افزایش قیمت حدود ۳۵ درصد است، تصریح کرد: باید قیمتها بر اساس تحلیلهای روز و متناسب با نرخ ارز، قیمت جهانی مواد اولیه و هزینههای جاری تعیین شود و اتکا به صورتهای مالی حسابرسیشده سال گذشته، پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد نیست.
میرزایی ادامه داد: تنها در روزهای اخیر و پس از تحولات منطقهای، قیمت برخی نهادهها تا ۳۰ درصد افزایش یافته و هزینه مواد مصرفی صنعت تایر نیز رشد قابل توجهی داشته است.
وی درباره تأمین مواد اولیه نیز گفت: برخی مجتمعهای پتروشیمی از جمله پتروشیمی امیرکبیر و پتروشیمی جم در مقاطعی با مشکلاتی مواجه شدند که این موضوع زنجیره تأمین مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داد. با این وجود، صنعت تایر تلاش کرده است بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تأمین کند.
میرزایی با اشاره به کاهش صادرات تایر گفت: در سال ۱۳۹۷ صادرات این صنعت وضعیت مطلوبی داشت، اما با افزایش تقاضای داخلی، صادرات کاهش یافته و در سال گذشته به کمتر از ۶ میلیون یورو رسید. اولویت فعلی صنعت، تأمین نیاز بازار داخلی است، هرچند ظرفیتهای صادراتی کشور از نظر کیفیت و برند همچنان قابل توجه است.
وی همچنین از افزایش چشمگیر هزینههای حملونقل و واردات مواد اولیه خبر داد و افزود: هزینه حمل دریایی که پیش از تحریمها حدود ۸ هزار دلار بود، اکنون به دلیل محدودیتها، تغییر مسیرها و جابهجاییهای مکرر محمولهها، افزایش قابل توجهی داشته و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
رئیس انجمن تایر ایران با اشاره به اقدامات توسعهای شرکتهای داخلی تصریح کرد: شرکتهای تولید کننده داخلی طی سالهای اخیر طرحهای توسعهای متعددی را اجرا کردهاند و واحدهای جدیدی در استانهای کرمان، کردستان و لرستان راهاندازی شده است.
وی با انتقاد از سرکوب قیمتی در صنعت تایر تأکید کرد: انجمن صنفی تایر به عنوان یک نهاد تخصصی و حرفهای میتواند در حوزه قیمتگذاری نقش مؤثری ایفا کند تا بدون گرفتار شدن در فرآیندهای پیچیده و زمانبر، قیمتها متناسب با واقعیتهای اقتصادی بهروزرسانی شوند.
میرزایی در خصوص به مطالبات صنعت تایر از خودروسازان اشاره کرد و گفت: مجموع مطالبات شرکتهای تایرساز از خودروسازان کشور به حدود ۵.۵ همت (۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) رسیده است. این موضوع در کنار محدودیتهای نقدینگی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و برخی شرکتها برای جبران کمبود منابع ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی شدهاند.
وی افزود: میزان تولید تایر در کشور ۳۲۰ هزار تن است و در حال حاضر هم ۱۲۰ هزار تن واردات در بخش لاستیک در کشور داریم.