تیم ثامن بهشهر به عنوان نماینده مازندران در مسابقات هندبال نونهالان پسر کشور (طرح شهاب) شرکت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نماینده مازندران در بازی نخست خود در اولین دوره مسابقات هندبال نونهالان پسر کشور (طرح شهاب) که در اراک در حال برگزاری است، با نتیجه ۲۶ بر ۱۲ تیم کرمان را شکست داد.

تیم نونهالان هندبال ثامن بهشهر، در دوین بازی مسابقات هندبال نونهالان کشور (طرح شهاب) با نتیجه ۳۲ بر ۲۸ شکست خورد.

مرحله مقدماتی نخستین دوره مسابقات هندبال نونهالان پسر کشور (طرح شهاب) با شرکت ۲۵ تیم در ۴ گروه از دیروز در سالن‌های ورزشی ۵ مرداد، هپکو و دانشگاه صنعتی اراک آغاز شد.

ثامن بهشهر نماینده مازندران در گروه سوم مسابقات با تیم‌های کرمان، هرمزگان، تهران، قزوین، قم رقابت خواهد کرد.