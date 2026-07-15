باشگاه خبرنگاران جوان- نوزدهمین رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶، امروز (چهارشنبه ۲۴ تیر) به میزبانی کشور چین آغاز شد و تیم ملی هندبال جوانان ایران در نخستین گام از این مسابقات و در دیداری حساس از گروه B، به مصاف تیم ملی کویت رفت.

شاگردان کیوان صادقی در این نبرد و در تقابل با پرافتخارترین تیم قاره کهن در این رده سنی، از همان دقایق ابتدایی با تمرکز بالا و انسجام تیمی وارد میدان شدند. عملکرد تحسین‌برانگیز و جنگندگی ملی‌پوشان کشورمان سبب شد تا نیمه نخست این دیدار با برتری ۱۵-۱۳ به سود ایران خاتمه یابد.

در نیمه دوم نیز جوانان هندبال ایران با درخشش فردی و اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی، جریان مسابقه را به خوبی مدیریت کردند. با حفظ این برتری و نمایش مقتدرانه تا سوت پایان، تیم ملی ایران موفق شد این تقابل نفس‌گیر را با نتیجه ۲۹-۲۷ به سود خود به اتمام برساند.

بدین ترتیب تیم ملی هندبال جوانان ایران در نخستین گام خود توانست قهرمان ۵ دوره مسابقات جوانان آسیا را از پیش رو بردارد و با روحیه‌ای مضاعف به استقبال گام مسابقات بعدی خود برود.

تیم ملی هندبال جوانان ایران در دومین دیدار خود، فردا (پنجشنبه ۲۵ تیر) از ساعت ۰۵:۳۰ بامداد رو در روی تیم ملی کره جنوبی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ برنامه سایر دیدار‌های تیم ملی هندبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ به صورت زیر خواهد بود:

پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵: ایران – کره جنوبی / ساعت ۰۵:۳۰

جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵: ایران – امارات / ساعت ۰۹:۳۰

یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵: ایران – قطر / ساعت ۰۷:۳۰

دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵: ایران – ژاپن / ساعت ۱۱:۳۰

سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵: ایران – هند / ساعت ۰۹:۳۰