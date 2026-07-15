باشگاه خبرنگاران جوان - محسن بنده خدا در این باره گفت: این ۴۱ دستگاه رمز ارز غیرمجاز معادل مصرف ۴۰۰ مشترک خانگی برق مصرف می‌کردند و به دلیل استفاده از برق غیرمجاز، آسیب‌های جدی به وسایل الکتریکی مردم و مشترکان استان وارد می‌شد.

او تصریح کرد: از آنجا که برق مصرفی دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز معمولا از انشعاب‌های خانگی، تجاری، کشاورزی یا صنعتی به‌صورت غیرقانونی تأمین می‌شود فعالیت غیرمجاز آنها، علاوه بر واردکردن خسارت به شبکه برق، باعث تضییع حقوق مشترکان عادی نیز می‌شود؛ از این رو در راستای صیانت از منافع ملی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال این شرکت همواره خود را مسئول دانسته و به صورت مستمر پیگیر کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمز در استان است.

این مقام مسئول یادآورشد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۲۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۲۶ مرکز شناسایی شده که معادل مصرف ۲۲۰۰ مشترک خانگی است.

مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم استان با گرما مواجه هستند و نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی دارند، فعالیت ماینر‌های غیرمجاز فشار غیرقابل قبولی به شبکه برق وارد می‌کند؛ بنابراین از شهروندان درخواست می‌شود در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

بنده خدا یادآور شد: برای تشویق مشارکت شهروندان در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، میزان پاداش‌ها نیز افزایش یافته است.

او توضیح داد: پاداش کشف ۱۰ ماینر اول از ۱.۵ میلیون تومان به ۳ میلیون تومان برای هر دستگاه و همچنین پاداش ۱۰ ماینر دوم از ۱.۵ میلیون تومان به ۲ میلیون تومان به ازای هر دستگاه افزایش پیدا کرده است و پاداش کشف ۳۰ تا ۲۰۰ دستگاه، بدون تغییر و به ازای هر ماینر ۱.۵ میلیون تومان است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در دستورالعمل جدید، سقف پرداخت پاداش نیز از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تصریح کرد: در فصول گرم سال و دغدغه‌های مرتبط با افزایش مصرف برق در کشور و استان، فعالیت ماینر‌ها به عنوان دستگاه‌های استخراج رمز ارز که مصرف برق بسیار بالایی نیز دارند، بر نگرانی‌ها می‌افزاید که امید است با مشارکت همگانی به ویژه شهروندان، مراکز رمز ارز غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شوند تا از این طریق امکان تأمین برق پایدار و رفاه برای کلیه مشترکان فراهم شود.

منبع: شرکت توزیع برق فارس