رئیس اداره بهزیستی شهرستان زیرکوه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت آغاز «هفته بهزیستی» برگزار شد، با تشریح خدمات این نهاد به جامعه هدف، از تخصیص کمک‌هزینه‌های مستمر معیشتی و اجرای طرح‌های حمایتی گسترده در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - رضایی رئیس اداره بهزیستی زیرکوه با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰۰ زن سرپرست خانوار (بی‌سرپرست و بدسرپرست) از خدمات این سازمان بهره‌مند هستند، گفت : ماهانه ۳۶ میلیارد ریال به افراد دارای معلولیت، ۷ میلیارد ریال به زنان سرپرست خانوار، ۲ میلیارد ریال حق پرستاری به بیماران ضایعه نخاعی و ۱.۲ میلیارد ریال نیز به خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو پرداخت می‌شود. علاوه بر این، کمک‌هزینه معیشتی برای ۳۰۰ خانوار فاقد شغل نیز به‌صورت مستمر در حال پرداخت است.

وی با اشاره به چالش‌های اشتغال مددجویان گفت: با توجه به عدم دسترسی اکثر مددجویان به ضامن برای دریافت تسهیلات، با همکاری مؤسسه خیریه موعد مهربانی، توانستیم ۱۷ مورد اشتغال خرد خانگی را در سال گذشته راه‌اندازی کنیم. همچنین در حال حاضر ۵۶ واحد مسکونی ویژه مددجویان و معلولین در دست ساخت است که از تسهیلات بلاعوض بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به حمایت‌های غیرمستمر افزود: در سال گذشته مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در حوزه‌های درمان، توانبخشی و تأمین لوازم ضروری میان مددجویان توزیع شد. همچنین در این مدت، ۱۷ سری جهیزیه به فرزندان مددجویان اعطا گردید.

رئیس اداره بهزیستی زیرکوه، غربالگری را از اولویت‌های اساسی این سازمان برشمرد و گفت: سال گذشته شهرستان زیرکوه به دستگاه غربالگری شنوایی‌سنجی به ارزش ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان مجهز شد. از مجموع ۸۰۰ کودک غربال‌شده در این طرح، ۲۶ نفر برای معاینات تکمیلی ارجاع داده شدند و ۸ کودک نیز از سمعک رایگان بهره‌مند شدند.

رضایی با تأکید بر اینکه خدمات بهزیستی فراتر از جامعه هدف است، تصریح کرد: مشاوره ژنتیک برای دهک‌های یک تا سه درآمدی کاملاً رایگان است. همچنین دو مرکز روزانه سالمندان و مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست (ویژه سنین ۶ تا ۱۲ سال) از سراسر استان در شهرستان زیرکوه فعال بوده و خدمات ویژه‌ای را ارائه می‌دهند

وی ضمن اشاره به اینکه شهروندان می‌توانند برای بهره‌مندی از مشاوره‌های رایگان با شماره‌های ۱۴۸۰ و ۱۲۳ تماس بگیرند، یادآور شد: اداره بهزیستی زیرکوه در دو ماهه نخست سال جاری موفق به کسب رتبه سوم استانی در حوزه روابط‌عمومی شد.

 

برچسب ها: بهزیستی ، اشتغال
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