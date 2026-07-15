۴ هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در منطقه بابلکنار شهرستان بابل رفع تصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - پنج فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ عرصههایی به مساحت تقریبی ۴۰۰۰ مترمربع واقع در جنگل تیرکن و لمارون منطقه بابلکنار شهرستان بابل صورت پذیرفت.
این ماموریت توسط فرمانده یگان، سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی شهرستان و بندپی شرقی انجام پذیرفته، بناهای احداثی، فنس، پایهها و کلیهی نهالهای غیرمجاز کاشته شده جمعآوری و عرصههای مورد تجاوز اعاده به وضع سابق گردید.
براساس این گزارش همیاران طبیعت در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی جنگلی و مرتعی میتوانند از طریق شمارههای تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند.