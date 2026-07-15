ستاد اربعین حسینی استان خوزستان از راه‌اندازی ۶۰ گیت گذرنامه در شلمچه عراق، روند کنترل مدارک و عبور زائران با سرعت بیشتری خبر داد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌الله حیاتی دبیر ستاد اربعین حسینی استان خوزستان گفت: یکی از مهم‌ترین تصمیمات امسال، تعیین مرز‌های ویژه برای تردد اتباع و مهاجران خارجی است و مرز شلمچه به عنوان مرز خروجی و ورودی اتباع و مهاجران خارجی مجاز مقیم ایران تعیین شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، هماهنگی کامل میان مسئولان دو کشور ایجاد شده است و با راه‌اندازی ۶۰ گیت گذرنامه در شلمچه عراق، روند کنترل مدارک و عبور زائران با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

افزایش تعداد گیت‌های گذرنامه در سمت عراق یکی از مطالبات سال‌های گذشته بود. موضوعی که در زمان اوج تردد زائران نقش مهمی در کاهش صف‌های طولانی و جلوگیری از توقف‌های چندساعته خواهد داشت و می‌تواند تجربه سفر زائران را بهبود ببخشد.

منبع: پلیس خوزستان

برچسب ها: اربعین ، خوزستان
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