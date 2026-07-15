رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با بیان اهمیت کار داوطلبانه، از بهره‌مندی بیش از ۹۴ هزار نفر از خدمات طرح نیابت در سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عزتی‌وظیفه با اشاره به برگزاری طرح نیابت، حمایت عاطفی و اجتماعی از سالمندان، بیماران تنها و سالمندان بستری در خانه و دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، گفت: ۳۴ هزار و ۸۷۷ نفر از داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، در طرح نیابت، مشارکت کردند.

سالمندان و دیگر اقشار ناتوان، کم‌توان، معلولان و جانبازانی که به تنهایی زندگی می‌کنند مشمول این طرح هستند. در این طرح، رفع نیاز سالمندان و دیگر افراد کم‌توان و ناتوان در اولویت قرار گرفته است، نیاز‌های سالمندان در حد امکانات و با استفاده از منابع داوطلبی و مشارکت‌های خیرین رفع می‌شود. در این طرح حتی پروژه‌های عمرانی هم انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: ۹۴ هزار و ۲۰۴ نفر از خدمات این طرح، بهره‌مند شدند و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از ۱۶ هزار و ۹۷۳ خانواده شهدا و جانباز، بازدید کردند.

عزتی‌وظیفه، با بیان اینکه ارزش ریالی ارائه شده در این طرح ۴۰۰ میلیارد و ۸۸۳ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۲۱۰ ریال بوده است، افزود: استان‌های گیلان، فارس و اصفهان به ترتیب، بیشترین مشارکت را در این طرح، داشتند.

فارس رکوردار اهدای خون

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با اشاره به مشارکت این سازمان با سازمان اهدای خون و با بیان اجرایی شدن طرح حمایت ماندگار، گفت: سال گذشته، داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، ۱۰۴ هزار و ۲۵۳ واحد خون در این طرح اهدا کردند.

وی ادامه داد: فارس، رکور بیشترین اهدا را در بین استان‌ها دارد و پس از آن استان‌های آذربایجان شرقی و کرمانشاه، بالاترین رتبه را دارند.

در طرح حمایت ماندگار، افراد خون خود را به بیماران نیازمند اهدا می‌کنند.

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، طرح نیابت
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