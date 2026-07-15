باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی با تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: بنابر آمار تا ۲۳ تیرماه، حدود ۵.۵ میلیون تن گندم به مراکز خرید تضمینی تحویل شده است. پیشبینی اولیه، خرید حدود ۱۰ میلیون تن از مجموع ۱۴ میلیون تن گندم تولیدی کشور در سال زراعی جاری بود که خوشبختانه سال زراعی مطلوبی را پشت سر گذاشتهایم.
وی با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: مجموع مطالبات گندمکاران بر اساس میزان خرید انجامشده تاکنون حدود ۲۷۰ همت است که از این میزان، ۶۳ همت به حساب تولیدکنندگان واریز شده است.
آنجفی تأکید کرد: کشاورزان حاصل دسترنج خود را تحویل دولت دادهاند و طبیعی است که انتظار داشته باشند مطالباتشان در موعد مقرر پرداخت شده اسن پیگیریهای لازم برای تسریع در پرداختها با همه ظرفیتهای موجود در حال انجام است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی تمامی اقدامات و فرآیندهای مربوط به خرید تضمینی را انجام داده است، گفت: فهرستها به دستگاههای مربوطه ارسال شده، بانک کشاورزی نیز آمادگی کامل برای پرداخت را دارد، منتظر تخصیص منابع از سوی مراجع مسئول هستیم.
وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است و خوشبختانه تولید گندم در سطحی انجام شده که نیاز کشور را تأمین کرده است. اکنون انتظار میرود منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات نیز هرچه سریعتر تأمین شود.
آنجفی با تأکید بر اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور تصریح کرد: امنیت غذایی از مهمترین اولویتهای کشور است و تأمین بهموقع مطالبات گندمکاران، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نقش تعیینکنندهای در تداوم تولید و حفظ خودکفایی در این محصول اساسی دارد. امیدواریم با تأمین منابع، بهزودی خبرهای خوبی درباره تکمیل پرداخت مطالبات گندمکاران اعلام شود.