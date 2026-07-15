معاون امور زراعت وزارت جهاد گفت: از مجموع ۲۷۰ همت مطالبات گندمکاران، تاکنون ۶۳ همت پرداخت شده و انتظار می‌رود با تأمین به‌موقع منابع، باقی مطالبات نیز در سریع‌ترین زمان ممکن واریز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی با تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: بنابر آمار تا ۲۳ تیرماه، حدود ۵.۵ میلیون تن گندم به مراکز خرید تضمینی تحویل شده است. پیش‌بینی اولیه، خرید حدود ۱۰ میلیون تن از مجموع ۱۴ میلیون تن گندم تولیدی کشور در سال زراعی جاری بود که خوشبختانه سال زراعی مطلوبی را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: مجموع مطالبات گندمکاران بر اساس میزان خرید انجام‌شده تاکنون حدود ۲۷۰ همت است که از این میزان، ۶۳ همت به حساب تولیدکنندگان واریز شده است.

آنجفی تأکید کرد: کشاورزان حاصل دسترنج خود را تحویل دولت داده‌اند و طبیعی است که انتظار داشته باشند مطالباتشان در موعد مقرر پرداخت شده اسن پیگیری‌های لازم برای تسریع در پرداخت‌ها با همه ظرفیت‌های موجود در حال انجام است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی تمامی اقدامات و فرآیندهای مربوط به خرید تضمینی را انجام داده است، گفت: فهرست‌ها به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده، بانک کشاورزی نیز آمادگی کامل برای پرداخت را دارد، منتظر تخصیص منابع از سوی مراجع مسئول هستیم.

وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است و خوشبختانه تولید گندم در سطحی انجام شده که نیاز کشور را تأمین کرده است. اکنون انتظار می‌رود منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات نیز هرچه سریع‌تر تأمین شود.

آنجفی با تأکید بر اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور تصریح کرد: امنیت غذایی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است و تأمین به‌موقع مطالبات گندمکاران، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم تولید و حفظ خودکفایی در این محصول اساسی دارد. امیدواریم با تأمین منابع، به‌زودی خبرهای خوبی درباره تکمیل پرداخت مطالبات گندمکاران اعلام شود.

برچسب ها: تولید گندم ، مطالبات گندمکاران
خبرهای مرتبط
خرید تضمینی گندم به ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تن رسید/ استمرار روند تاخیر در پرداخت مطالبات
هشدار‌های تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران به جایی نرسید
کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزارت نیرو: مردم برای کمک به تامین پایدار برق استان‌های جنوبی، مصرف را مدیریت کنند
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
خبر افزایش صادرات برق به پاکستان جعلی است
بازسازی مسیر ریلی آسیب‌دیده در جنوب کشور آغاز شد
مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد کلیدی کشاورزی در برابر بحران آب
مصرف ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور/ مشکلی در تامین شکر نداریم
سازمان راهداری: همه محور‌های مواصلاتی کشور باز است
آمادگی ۱۲۰۰ تیم عملیاتی برای مهار سریع آتش سوزی احتمالی در عرصه های منابع طبیعی
نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شد/ برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های مصوب
آخرین اخبار
رکود ساخت‌وساز مانع جهش قیمت مصالح ساختمانی شد
لزوم رفع چالش‌های اکتشاف و تربیت نیروی انسانی متخصص برای آینده معدن کشور
نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شد/ برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های مصوب
آمادگی ۱۲۰۰ تیم عملیاتی برای مهار سریع آتش سوزی احتمالی در عرصه های منابع طبیعی
سازمان راهداری: همه محور‌های مواصلاتی کشور باز است
بازسازی مسیر ریلی آسیب‌دیده در جنوب کشور آغاز شد
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
وزارت نیرو: مردم برای کمک به تامین پایدار برق استان‌های جنوبی، مصرف را مدیریت کنند
مصرف ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور/ مشکلی در تامین شکر نداریم
سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد کلیدی کشاورزی در برابر بحران آب
خبر افزایش صادرات برق به پاکستان جعلی است
مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق برای بازگرداندن پایداری شبکه در مناطق جنوبی کشور باقوت ادامه دارد
تفاهم‌نامه همکاری استانداردسازی میان کشور‌های عضو بریکس امضا شد
تا ۵ روز آینده هوا در بسیاری از مناطق کشور آفتابی است
ترافیک سنگین در چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران ـ کرج
افزایش دسترسی هوایی در کشور/ ۱۳ مسیر جدید به شبکه پروازی اضافه شد
توسعه همکاری‌های فنی بریکس؛ از هوش مصنوعی تا اقتصاد سبز
توسعه همکاری‌های ایران و تاجیکستان در دستور کار
سهم قابل توجه موتورسیکلت و ناوگان لجستیک شهری در مصرف سوخت
حمله به پالایشگاه لاوان/ تولید روزانه ۱.۵ میلیون لیتر بنزین کاهش یافت
چگونه بهترین مبلمان ویلایی را انتخاب کنیم؟
سایپا قیمت محصولات خود را ۲۱ درصد افزایش داد