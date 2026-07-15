در مواجهه با فحش‌های ترامپ، مبهم و کلی حرف نزنید. باور کنید بستن دهان شیطان به اندازه بستن تنگه هرمز مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد رستم‌پور - «آشغال»، «پست»، «کثیف»، «سرطان»، «شرور»، «بی‌عرضه»، «بیمار» و صد‌ها فحشی که ترامپ از ابتدای جنگ به ایرانیان داده، حتی یک جواب هم نگرفته. مسئولین و سیاستمداران ایرانی براساس ضرب‌المثل‌های شیرین فارسی که موعظه‌گونه توصیه می‌کرد سر به سر برخی‌ها نباید گذاشت، همچنان صبوری می‌کنند و چیزی نمی‌گویند.

ترامپ سابقه بسیار بدی در اقدامات ضداخلاقی دارد و به معنی دقیق کلمه فاسد است. فحاشی‌های او هم از حد گذشته و به رفتاری بیمارگونه تبدیل شده. بعضی وقت‌ها الفاظ زشت او وجوه بسیار ناشایستی پیدا می‌کند که حتی قابل ترجمه نیست.

فحش به عنوان یک تاکتیک سیاسی در پی تحقیر و تضعیف حریف یا رقیب در میدان جنگ به کار می‌رود، اما رجز، متلک، کنایه وجوه بلاغی و ادبی‌تری دارد و اتفاقاً توجهات بیشتری جلب می‌کند. چیزی که ترامپ از آن بی‌بهره است. وقتی فحاشی زیاد شود و پاسخی نگیرد، اندک اندک تلقین‌ها آغاز می‌شود و تصویر یا ادراک عمومی از کسی که فحش به او داده شده، تغییر می‌کند.

آنچه ترامپ را عصبانی کرده، مقاومت بی‌نظیر و تاب‌آوری مثال‌زدنی ایرانیان در جنگ تحمیلی سوم است. هر روز که می‌گذرد و هر اندازه جنگ به درازا بکشد، تصویر ترامپ در اذهان لکه‌دارتر می‌شود، اما موضوع دقیقاً اینجاست که الفاظ زشت ترامپ به ایرانی‌ها اندک اندک رسوب می‌کند و به سنگر‌هایی برای مقابله با همان چیزی تبدیل می‌شود که بخشی از سرمایه مقاومت را ساخته است.

فحاشی ترامپ به هیچ عنوان هیستریک یا هیجانی نیست. او برخلاف آنچه تصور می‌شود، کاملاً با برنامه به دنبال دستکاری هیجانات ایرانیان است و در این هدف، کوشش می‌کند اولاً خود ایرانی‌ها را مخاطب قرار دهد. تکرار ناسزا‌هایی که عزت و حیثیت و شوکت جامعه‌ای را هدف گرفته، به این منظور صورت می‌گیرد که زانوان را شل کند و تسلیم را ممکن سازد. در نتیجه، فحاشی‌های ترامپ در بلندمدت اثرگذار است و اتفاقاً جامعه را عصبانی می‌کند و عصبانیت، محاسبه منطقی چرایی مقاومت را به هم می‌ریزد، به ویژه آنکه با مؤلفه‌های دیگری مانند مسائل اقتصادی یا از دست دادن عزیزان همراه شود.

ثانیاً فحاشی ترامپ، دیگر مقامات آمریکایی را در هدف نادرستی که پیش گرفته‌اند، مصمم می‌سازد. به یک معنا این فحاشی، در حکم روحیه‌سازی و ترمیم سیاست‌هایی است که در فکر همگان به سرانجام نرسیده. از این روست که می‌توان فحاشی وزیر جنگ و وزیر خزانه‌داری آمریکا را نیز توجیه کرد.

ثالثاً فحاشی ترامپ، شکلی از مشروعیت را برای اقدامات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل فراهم می‌کند که گویی قاتلان دانش‌آموزان میناب و ملوان‌های دنا و ورزشکاران لامرد و مردم مظلوم ایران در شهرک‌ها و محله‌های مختلف تهران و همه جای کشور، نمایندگی از یک خدایگان خیر و برکتی دارند که به مبارزه با اشراری آمده‌اند که اگر فرصت یابند، جهان را غارت می‌کنند. حال آنکه اویی که سابقه تجاوز و غارت و آدمکشی و کودک‌خواری دارد، هیئت حاکمه آمریکاست. 

ترامپ آنچه لایق خود اوست، به مردم ایران و نه رهبران و سیاستمداران ایران نثار می‌کند و مقامات ایرانی گمان می‌کنند ترامپ یک گاو عصبانی است که اندکی بعد، هیجان و خشمش فروکش خواهد کرد و در نتیجه نباید او را بیش از این برانگیخت تا مبادا واکنش خسارت‌بارتر بیشتری از خود نشان دهد. این سکوت، اثر آن فحش ترامپ را مضاعف می‌سازد و اتفاقاً عصبانیتی که باید خرج مقابله با آن دشمن غدار شود، به سوی داخل نشانه می‌رود.

نباید توقع داشت مثل خود ترامپ، فحاشی کنیم، اما می‌توانیم هر یک از ناسزا‌های او را با منطق و استدلال و گواهی تاریخی که خود آن صفت یا لقب را در خود او و سیاست‌های آمریکا می‌شناسد، پاسخ دهیم. این لال‌گونگی اخلاقی اتفاقاً اخلاق را بیشتر قربانی می‌کند. اینکه تصور کنیم پاسخ به ترامپ با حقوق بین‌الملل سازگاری ندارد یا منجر به محکومیت کشور در سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی می‌شود، نیز در جهان ظالمانه امروز که نسل‌کشی و نقض حقوق بشر براساس گزارش‌های سازمان ملل برایش عادی شده؛ مضحک است.

اگر تهدید کرد، تهدید کنیم؛ اگر فحاشی کرد، حداقل پاسخش را بدهیم. اینکه پاسخش را در عمل می‌دهیم، نیز گواه ناتوانی در برابر اوست. مگر معادل عملیات روانی حتماً باید عملیات روانی باشد؟ مگر جنگ مرحله به مرحله یا ساحت به ساحت پیش می‌رود؟ جنگ ترکیبی، برآیندی از همه اینهاست، اما به صورت مبتکرانه، تهاجمی و رو به جلو تا محاسبه دشمن را تغییر دهد؛ نه اینکه مرتباً قابل پیش‌بینی باشیم و در جنگی که همه حیثیت ما، از رهبر و خاک و نیروی نظامی و انتظامی گرفته تا زن و کودک و مغازه و محله غیرنظامی و زیرساخت و پل ما زیر ضربه رفته، دوست داشته باشیم کاپ اخلاق را ببریم.

پاستور پر است از کاپ اخلاق میدان‌هایی که فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر کرده. پاسخگویی به ترامپ همچون بستن تنگه هرمز، اتفاقاً جنگ را تا اندازه‌ا‌ی به توازن نزدیک می‌کند. دست برداریم از این سکوت در برابر یزید زمان و طبیب و خلبان و روحانی به فکر ترمیم باشیم. ترمیم نقطه ابتدایی تثبیت است.

برای تثبیت معادله پیروزی در اذهان ایرانیان و جهانیان اولاً باید زخم‌ها را ترمیم کنید. ترمیم زخم دلی که با فحش ترامپ پدیدار شده، با کلام و لفظ و مقابله روانی با قاتل است. گرد و مبهم و کلی حرف نزنید و از ذخیره هنگفت ادبیات ایران در پاسخگویی به جور و ظلم بهره بگیرید و دهان شیطان را ببندید. باور کنید بستن دهان شیطان به اندازه بستن تنگه هرمز مهم است.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، حمله آمریکا به ایران ، جنگ رمضان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۲
در انتظار بررسی: ۰
Germany
ناشناس
۰۸:۵۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
اقای محمد رستم پور نوسینده محترم باشگاه میگوید فحش ندهیم توقع دارین برای کسی که زندگی مون رو به جهنم کشیده شعر بنویسیم؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
حرومزاده پدوفیلی کودک کش کودک خور
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United Arab Emirates
ناشناس
۰۷:۴۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
حرام زاده پدوفیل جنایتکار اپستینی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مرگ بر ترامپ
تف به ذات ترامپ و آل ترامپ
لعنت خداوند بر ترامپ. انشالله به فضل الهی ایران اسلامی مان پیروز است. مذاکره نباید کرد تا متجاوزین تنبیه شوند. انتقام باید حتمی شود.
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
دقیقا نباید جوابش رو بدیم جواب بعضیا (ابلهان) خاموشی است. 😁
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
باشه. هرچی تو گفتی
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۱:۳۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
با سلام خدمت هموطنان
ترامپ هم مثل عمروعاص هستش وقتی که ببینه داره شکست میخوره لخت برهنه میشه
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
با آدم ابله فحاشی کرد.با ترامپ نادان و قمارباز پست جنایتکار و فاسد که رسوای جهان است.و همه مردم دنیا اورا می‌شناسند. نباید پاسخ حرفا و فحاشی هایش داد اما در عمل و در میدان طوری اورا زد که تا فیها خالدونش درد ش بیاید وبسوزد...
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
پزشکیان با علی اف آذری صحبت میکرد
الان باید به انگلیسی به ترامپ فحش بده تا همه آمریکایی ها بشنوند و ترامپ بیشتر بسوزه
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ترامپ یک دزد حرفه ای است
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
مذاکره حرامه
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
این حرفها که اینجا نوشته شده فحش نیست پس چیه؟ مصاحبه های مردم و مسولینی که د. سیما حرف زشت میزنند براش ترجمه میشه دیگه انشالله خدا پاسخش را میدهد
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۲۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
یوقت آقای رئیس جمهور قهر نکنه استعفا بده...
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
فحاشی کنید، اینجور آدما از احترام سو استفاده می کنن
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
جوابشو باید تو میدان داد بچه بازی نیست که با فحش کار راه بیفته
۳
۱۸
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۱۲۳
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