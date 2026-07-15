باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی عبداللهی، استاندار البرز ‌با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای بخش‌های باقی‌مانده این پروژه ملی گفت: تمامی بخش‌های آزادراه شهید سلیمانی، به‌جز پل شهید رئیسی، باید تا پایان مردادماه تکمیل و آماده بهره‌برداری شود. اهمیت راهبردی این پروژه در شبکه حمل‌ونقل کشور موضوعی غیرقابل‌چشم‌پوشی است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران باید با بسیج تمامی ظرفیت‌ها، برنامه زمان‌بندی پروژه را با دقت دنبال کنند تا این مسیر در موعد مقرر زیر بار ترافیک قرار گیرد، بر تسریع در اجرای پل اتصال آزادراه شهید سلیمانی به آزادراه کرج-قزوین تأکید و مطرح کرد: راه‌اندازی این نقطه اتصال، نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل کارکرد ترافیکی پروژه دارد و باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

استاندار البرز با بیان اینکه بهره‌برداری از این مسیر، تأثیر قابل‌توجهی در روان‌سازی ترافیک مبادی ورودی و خروجی استان البرز و کاهش بار ترافیکی ملی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، موجب افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر و بهبود جریان عبور و مرور در یکی از مهم‌ترین کریدورهای ارتباطی کشور خواهد شد.

شمارش معکوس برای بهره‌برداری

علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج در حاشیه بازدید مشترک با اعضای شورای شهر و مدیرعامل شرکت احداث کنارگذر شمالی از پروژه بزرگراه شهید سلیمانی، از بهره‌برداری قطعه چهارم و تکمیلی این بزرگراه خبر داد و به اهمیت راهبردی این پروژه به‌عنوان یکی از بزرگراه‌های حیاتی شرق به غرب کشور اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه با مجموع طول 38 کیلومتر (رفت و برگشت) و شامل ۲۱ پل، در آستانه بهره‌برداری نهایی قرار دارد، اذعان کرد: قطعه چهارم و تکمیلی کنارگذر شهید سلیمانی در دو فاز افتتاح خواهد شد؛ به‌طوری‌که لاین شمالی در ایام پیش رو و کل پروژه تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج موضوع پل شهید آیت‌الله رئیسی (B1) را مستثنی از بهره‌برداری کامل پروژه دانست و اظهار کرد: این پل به دلیل آسیب‌های وارده، در حال تخریب و آماده‌سازی است. فرآیند مقاوم‌سازی، تخریب بخش‌های آسیب‌دیده و آماده‌سازی برای عرشه گذاری، حدود ۶ تا ۷ ماه زمان نیاز دارد.

رحیمی خاطرنشان کرد: همچنین، ساخت و تکمیل نهایی آن به حدود هشت ماه زمان و اعتباری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که امیدواریم دولت در تأمین مالی آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. امید آن می‌رود که با تأمین به‌موقع منابع مالی، عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه پیدا کند و این پروژه در زمان پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری کامل برسد.