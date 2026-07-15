باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -کدخدازاده، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه کریدورهای ترانزیتی، محدودیت منابع مالی و دشواری جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دو مانع اصلی در تکمیل طرح‌های زیربنایی کشور عنوان کرد و گفت: با وجود توان بالای مهندسان و پیمانکاران داخلی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اعتباری موجب طولانی شدن روند اجرای بسیاری از پروژه‌ها شده است.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: در سال‌های اخیر، تأمین اعتبارات عمرانی پروژه‌ها با مشکلات جدی مواجه بوده و از سوی دیگر، شرایط ناشی از تحریم‌ها باعث شده است که در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز توفیق چندانی حاصل نشود. این دو عامل بیشترین تأثیر را در کندی اجرای طرح‌های زیربنایی کشور داشته‌اند.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای پروژه‌ها همواره وجود داشته، اما محدودیت‌های ناشی از بودجه عمومی دولت و تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، موجب شده بخشی از پروژه‌ها با تأخیر بیشتری به سرانجام برسند. در کنار این موضوع، نرخ تورم نیز بر هزینه‌های اجرای طرح‌ها اثرگذار بوده است.

کدخدازاده با تأکید بر توانمندی داخلی در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: در زمینه مهندسی، ابنیه فنی و عملیات اجرایی، نه تنها به خودکفایی رسیده‌ایم، بلکه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز فعال هستیم. کشور از مهندسان مشاور توانمند برای طراحی و پیمانکاران مجرب برای اجرا برخوردار است و مشکل اصلی، محدودیت منابع مالی و گستردگی پروژه‌هاست.

وی ادامه داد: به همین دلیل، کشور به سمت اولویت‌بندی پروژه‌ها حرکت کرده است تا کریدورها و حلقه‌های مفقودی که بیشترین اثرگذاری را دارند، در اولویت تکمیل قرار گیرند و پس از آن، اجرای سایر پروژه‌ها دنبال شود.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور درباره وضعیت کریدورهای شرق به غرب نیز توضیح داد: محور سرخس-رازی را می‌توان کامل‌ترین مسیر در این حوزه دانست، هرچند با توجه به محدودیت‌های موجود در مسیر ترکیه و دریاچه وان، پروژه‌هایی نظیر مسیر چشمه‌ثریا نیز در دستور کار قرار گرفته و در فهرست اولویت‌های کشور قرار دارد.

وی افزود: کریدور شرق به غرب منتهی به مرز خسروی و اتصال به عراق نیز از دیگر محورهای مهم کشور است که بخش قابل توجهی از آن تا کرمانشاه تکمیل شده و پیمانکاران در سایر قطعات مشغول فعالیت هستند. البته محدودیت‌های اعتباری موجب شده تخصیص منابع بیشتر به محورهایی صورت گیرد که از اولویت بالاتری برخوردارند.

کدخدازاده با اشاره به تحولات اخیر منطقه و افزایش اهمیت مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل کالا گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و مطرح شدن موضوع بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) و احتمال بروز محدودیت در مسیرهای دریایی، اهمیت استفاده از مرزهای زمینی و ریلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر جلسات متعددی در سطح دولت با حضور بخش خصوصی برگزار شد تا ظرفیت‌های کشور در حوزه حمل‌ونقل زمینی و ریلی مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این پیگیری‌ها، افزایش چشمگیر حجم جابه‌جایی کالا از مرزهای زمینی بوده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی مرزها حجم مبادلات کالا تا ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور خاطرنشان کرد: این دستاورد حاصل همکاری دولت، بخش خصوصی و دستگاه‌های مستقر در مرزها از جمله گمرک است. بسیاری از فرآیندهای زائد حذف شده و برخی دستگاه‌ها با فعالیت شبانه‌روزی، زمینه تسهیل و تسریع ورود و خروج کالا را فراهم کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران اظهار کرد: مزیت جغرافیایی ایران موضوعی نیست که به امروز محدود شود؛ این ظرفیت هزاران سال است که وجود دارد و در دوره‌های مختلف تاریخی نیز توسعه راه‌های ارتباطی یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت و گسترش قلمروها بوده است. امیدواریم همدلی و همکاری شکل‌گرفته در ماه‌های اخیر و حذف فرآیندهای زائد، در آینده نیز تداوم داشته باشد تا بتوانیم از این فرصت برای توسعه ترانزیت، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت جابه‌جایی کالا در کشور بهره‌مند شویم.