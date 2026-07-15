باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در دیدار با رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به تدوین و تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری استان، این سند را نقشه راه توسعه فارس در حوزه گردشگری دانست و اظهار کرد: این سند حاصل مطالعات کارشناسی گسترده و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، متخصصان و دستگاههای اجرایی است و میتواند چارچوبی منسجم برای هدایت سرمایهگذاریها، برنامهریزیها و اقدامات اجرایی در سراسر استان فراهم آورد.
او افزود: با توجه به جایگاه گردشگری در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، توسعه متوازن و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی فارس، ضروری است تمامی برنامهها، پروژهها و اقدامات دستگاههای اجرایی و همچنین جانمایی طرحهای توسعهای در ۳۷ شهرستان استان با الزامات و اهداف پیشبینیشده در سند راهبردی توسعه گردشگری فارس هماهنگ باشد.
استاندار فارس همچنین با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی از ظرفیتهای گردشگری و معرفی گستردهتر جاذبههای کمتر شناختهشده تمام نقاط استان، خواستار تقویت زیرساختها و حمایت از طرحهایی شد که میتوانند زمینه توزیع متوازن فرصتهای گردشگری و اقتصادی را در نقاط مختلف فارس فراهم کنند.
در این نشست، موضوع تأسیس پایگاه تل تاریخی نورآباد ممسنی به عنوان یکی از مطالبات حوزه میراث فرهنگی استان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. همچنین سازوکار مدیریت هیئت امنایی اماکن تاریخی استان فارس به منظور ارتقای بهرهوری، حفاظت بهتر از آثار تاریخی و جلب مشارکت نهادهای تخصصی و مردمی مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار فارس در ادامه با تشریح ابعاد یک پروژه مهم مسیر گردشگری در استان، ظرفیتهای این طرح را در پیوند دادن جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی فارس و افزایش ماندگاری گردشگران تشریح کرد. این طرح نیز پس از طرح در جلسه و بررسی ابعاد اجرایی آن، مورد تأیید قرار گرفت.
امیری در این دیدار با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به توسعه گردشگری، اظهار داشت: فارس آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای کمنظیر خود، به یکی از کانونهای اصلی گردشگری کشور و منطقه تبدیل شود و در این مسیر، همکاری و حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میتواند نقش تعیینکنندهای در شتاببخشی به اجرای طرحهای راهبردی استان داشته باشد.
در این دیدار، که مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس نیز استاندار را همراهی میکرد، طرفین بر تقویت همکاریهای مشترک برای توسعه زیرساختهای گردشگری، صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان فارس در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار تأکید کردند.
منبع: استانداری فارس