مدیر جهادکشاورزی بابل نسبت به عواقب آتش زدن کاه و کلش هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - شهیدی پور مدیر جهاد کشاورزی بابل با اعلام ممنوعیت آتش زدن کاه و کلش در ایام برداشت برنج، گفت: شهرستان بابل با ۴۵ هزار و ۵۰ هکتار اراضی شالیزاری به قطب تولید برنج استان و به نوعی مهمترین شهر برداشت برنج در کشور است.

او افزود: متاسفانه هرساله در این ایام شاهد آتش زدن کاه و کلش خوشه‌های برنج هستیم که بعضا سبب ایجاد حوادث جبران ناپذیری مانند تصادفات جاده‌ای یا مرگ کامل خاک به واسطه تحمل گرمای ۴۰۰ درصدی بر اثر آتش شده است.

شهیدی پور با بیان خطرات جبران ناپذیر آتش زدن کاه و کلش، گفت: با آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت برنج، جدای اینکه موجب مرگ اکوسیستم خاک خواهیم شد سبب آلودگی بیش از حد هوا هم می‌شویم که به مرور آسیب آن در زندگی ما و فرزندانمان پدیدار می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با هشدار به عاملان این کار، گفت: این هشدار را به کشاورزان می‌دهیم در صورت رخ داد چنین حادثه‌ای تبعات قضایی آن بر گردن مالک زمین است.

او افزود: چیزی حدود ۱۲۵۰ کمباین در شهرستان بابل فعالیت می‌کنند که از این تعداد حدود ۸۰ درصد آنها مجهز به دستگاه کاه خردکن هستند و سعی ما بر این است تا ۲۰ درصد باقی مانده را هم به این دستگاه مجهز کنیم تا با خرد کردن کاه و کلش دیگر شاهد آتش زدن آن و اثرات جبران ناپذیرش نباشیم.