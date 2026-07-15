باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر رهبردین سه شنبه شب در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی افزود: صدها ماشین برقی در استان به فروش رفته که طبق پیش بینی ها این رقم در آینده بسیار نزدیک شاید به هزاران دستگاه برسد.

وی اضافه کرد: برای خدمت رسانی به این خودروها، راه اندازی ایستگاه های شارژ در دستور کار قرار گرفته ولی شهرداری ها در این باره توجهی ندارند.

وی با بیان اینکه چهار جایگاه شارژ در ارومیه با تلاش بخش خصوصی در دست احداث است، ادامه داد: مسوولان حوزه های مرتبط باید به سمت خدمت رسانی در این راستا حرکت کنند تا شاهد مشکلات برای صاحبان خودروهای برقی نباشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین با انتقاد از عدم تلاش مدیران بخش های مرتبط به ویژه شهرداری ها در استفاده از ظرفیت واردات خودرویی منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: یکی از بهترین موقعیت ها برای نوسازی ناوگان ماشین آلات خدمات شهری ایجاد شده ولی شهرداران استفاده نمی کنند.

رهبردین همچنین گفت: شرایط دریافت خودرو خارجی جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق منطقه آزاد ماکو ایجاد شده ولی مدیران شهری از این امر استفاده نکرده اند.

وی همچنین درخصوص اجرای طرح روگذر مخابرات در ارومیه بیان کرد: اگر این طرح به بعد از مهرماه طول بکشد، در ترافیک کل شهر مشکل ساز خواهد بود؛ شهرداری ارومیه باید این طرح را بیشتر جدی بگیرد.

وی همچنین به درپیش بودن سفرهای تابستانی و میزبانی از زائران اربعین در استان نیز اشاره کرد و افزود: در این خصوص باید تدابیر ترافیکی لازم اعمال شود تا شاهد کمترین تصادفات باشیم.

منبع:ایرنا