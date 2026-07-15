معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر فراهم شدن زمینه برای پذیرش خودروهای برقی و ارائه خدمات به آنها در شهرهای مختلف گفت: در این راستا در گام نخست چهار جایگاه شارژ این خودروها در دست احداث بوده که البته رقم بسیار کمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  یاسر رهبردین سه شنبه شب در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی افزود: صدها ماشین برقی در استان به فروش رفته که طبق پیش بینی ها این رقم در آینده بسیار نزدیک شاید به هزاران دستگاه برسد.

وی اضافه کرد: برای خدمت رسانی به این خودروها، راه اندازی ایستگاه های شارژ در دستور کار قرار گرفته ولی شهرداری ها در این باره توجهی ندارند.

وی با بیان اینکه چهار جایگاه شارژ در ارومیه با تلاش بخش خصوصی در دست احداث است، ادامه داد: مسوولان حوزه های مرتبط باید به سمت خدمت رسانی در این راستا حرکت کنند تا شاهد مشکلات برای صاحبان خودروهای برقی نباشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین با انتقاد از عدم تلاش مدیران بخش های مرتبط به ویژه شهرداری ها در استفاده از ظرفیت واردات خودرویی منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: یکی از بهترین موقعیت ها برای نوسازی ناوگان ماشین آلات خدمات شهری ایجاد شده ولی شهرداران استفاده نمی کنند.

رهبردین همچنین گفت: شرایط دریافت خودرو خارجی جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق منطقه آزاد ماکو ایجاد شده ولی مدیران شهری از این امر استفاده نکرده اند.

وی همچنین درخصوص اجرای طرح روگذر مخابرات در ارومیه بیان کرد: اگر این طرح به بعد از مهرماه طول بکشد، در ترافیک کل شهر مشکل ساز خواهد بود؛ شهرداری ارومیه باید این طرح را بیشتر جدی بگیرد.

وی همچنین به درپیش بودن سفرهای تابستانی و میزبانی از زائران اربعین در استان نیز اشاره کرد و افزود: در این خصوص باید تدابیر ترافیکی لازم اعمال شود تا شاهد کمترین تصادفات باشیم.

منبع:ایرنا

برچسب ها: خودروهای برقی ، استانداری آذربایجان غربی
خبرهای مرتبط
حضور هوندا در بازار خودرو‌های برقی آمریکا تا سال ۲۰۲۴
کیش قطب تولید خودروهای برقی در ایران می‌شود
خودرو‌های الکتریکی با قابلیت شارژ فوق سریع
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان تلخ جست‌وجوی ۸ روزه در سوله‌دوکل ارومیه؛ پیکر گردشگر مفقودشده پیدا شد
تحقق صددرصدی صدور گواهی کالای کولبری در مرزهای آذربایجان غربی
مرمت و بازسازی مزار دو شهید والامقام در سلماس
تمرچین آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی می‌شود
آخرین اخبار
مرمت و بازسازی مزار دو شهید والامقام در سلماس
پایان تلخ جست‌وجوی ۸ روزه در سوله‌دوکل ارومیه؛ پیکر گردشگر مفقودشده پیدا شد
تمرچین آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی می‌شود
تحقق صددرصدی صدور گواهی کالای کولبری در مرزهای آذربایجان غربی
تأکید فرماندار ارومیه بر تسریع گازرسانی به روستای زیوه
دو حادثه غرق‌شدگی در آذربایجان‌غربی/ هشدار اورژانس درباره شنا در مناطق پرخطر
استاندار آذربایجان غربی در معدن آق‌دره تکاب: معادن، موتور محرک توسعه، اشتغال و رفاه در استان
استاندار آذربایجان‌غربی: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهداست / تکریم خانواده شهید «نوروزی» از شهدای جنگ رمضان + تصویر
تقویت زیرساخت‌های درمانی در آذربایجان‌غربی/ تجهیز بیمارستان تکاب با ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن
افتتاح همزمان ۱۴۹۱ طرح بهزیستی در آذربایجان‌غربی