باشگاه خبرنگاران جوان - به دلیل افزایش کلیدزنی‌های ناشی از شرایط پیک بار و سپری شدن نزدیک به ۱۸ سال از عمر بهره‌برداری کلید‌های فیدرخانه این ایستگاه، فرسودگی برخی قطعات مکانیزم بریکر‌ها مشهود بود. در همین راستا، اجرای برنامه تعمیرات اساسی به عنوان اولویتی راهبردی در دستور کار قرار گرفت.

معاون بهره‌برداری شرکت، سیاوش چترسیماب در تشریح ضرورت این اقدامات گفت: نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، ستون فقراتِ پایداری شبکه انتقال و فوق‌توزیع است. تصمیم برای اورهال ایستگاه علامرودشت با هدف پیشگیری از بروز هرگونه اختلال احتمالی و تضمین تداوم انرژی‌رسانی در شرایط سخت پیک بار اتخاذ شد که خوشبختانه با همت تیم‌های عملیاتی به ثمر نشست.

در همین زمینه، حمید حقیقت مدیریت امور بهره‌برداری شرق و جنوب این شرکت، با اشاره به اهمیت نظارت بر تجهیزات فرسوده افزود: ارتقای ضریب اطمینان شبکه جز با رصد دقیق و به‌موقع تجهیزات میسر نیست. عملیات مذکور در ایستگاه علامرودشت، نمونه‌ای از مدیریت هوشمندانه دارایی‌های فیزیکی شبکه در منطقه جنوب استان است که منجر به افزایش تاب‌آوری شبکه در برابر تنش‌های بارگذاری شده است.

حسین کشتکار، رئیس اداره بهره‌برداری انتقال برق مهر و لامرد، نیز با اشاره به جزئیات فنی این عملیات اظهار داشت: این عملیات که طی یک بازه ۶ روزه فشرده به انجام رسید، با حضور تیم تخصصی سه نفره اجرا شد. در جریان این بازبینی، بخش‌های مختلف تجهیزات به‌طور کامل بررسی، قطعات مستهلک تعویض و تست‌های عملکردی لازم جهت اطمینان از صحت کارکرد بریکر‌ها انجام گرفت. این اقدامات نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه و آمادگی هرچه بیشتر برای عبور مطمئن از پیک بار خواهد داشت و گامی مهم در جهت استمرار خدمت‌رسانی پایدار به مشترکان منطقه محسوب می‌شود.

در پایان این گزارش، اداره بهره‌برداری لامرد با قدردانی از حمایت‌های راهبردی و هدایت‌های فنی معاونت بهره‌برداری، مدیریت امور بهره‌برداری شرق و جنوب، و همچنین تلاش‌های ناظران عالی و منطقه‌ای که با حضور مستمر و نظارت دقیق بر روند اجرا، نقشی کلیدی در تسهیل عملیات و تحقق اهداف پروژه ایفا کردند، از تمامی دست‌اندرکاران این عملیات که در بازگرداندن این ایستگاه به مدار خدمت، هم‌افزایی مؤثری داشتند، قدردانی کرد.

منبع: برق منطقه‌ای فارس