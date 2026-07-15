باشگاه خبرنگاران جوان - سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان در هشتاد و سومین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: همه ساله و در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها، معاونان دانشجویی برای هماهنگی بیشتر و بررسی مسایل پیش‌روی دانشگاه‌ها گرد هم می‌آیند، اما امسال در حوزه دانشجویی اتفاقی مهم و متفاوت در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: براساس قانون برنامه و بودجه و ماده ۷۳ آیین‌نامه ضوابط اجرایی بودجه، اعتباری که در حوزه تغذیه به دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد، بایستی به دانشجو پرداخت شود و این موضوع تحولی جدی در نظام خدمات دانشجویی به شمار می‌رود.

حبیبا ادامه داد: شاید برای نخستین مرتبه باشد که پس از دهه‌ها اجرای یک مدل سنتی و یارانه‌ای، شیوه مدیریت تغذیه دانشجویان دستخوش تغییر می‌شود، نزدیک به ۹۰ سال این یارانه با الگوی قدیمی به دانشگاه‌ها پرداخت و از همان مسیر نیز مدیریت می‌شد، اما از امسال دیگر پیمانکار به شکل گذشته نخواهیم داشت.

معاون وزیر علوم با تاکید بر نقش معاونان دانشجویی در اجرای این طرح بیان کرد: با همت، دقت و توان مدیریتی مسوولان دانشجویی دانشگاه‌ها، این برنامه مهم را پیش خواهیم برد و اگر پرداخت مستقیم یارانه به دانشجویان به درستی اجرایی شود، بی‌تردید از جمله کار‌های بزرگ، اثرگذار و ماندگار در نظام آموزش عالی خواهد بود.

رییس سازمان امور دانشجویان با اشاره به شرایط روانی جامعه و دانشجویان در دوره‌های بحرانی اضافه کرد: در دوره بسیار سختی به سر می‌بریم و جنگ هیچ‌گاه شرایط مطلوبی برای مردم ایجاد نمی‌کند، دانشجویان نیز از این شرایط مستثنا نیستند و بسیاری از آنان با فشار‌های روانی و تروما‌های ناشی از فضای جنگ و ناامنی ذهنی مواجه می‌شوند.

وی افزود: مراکز مشاوره دانشگاه‌ها باید طرح‌هایی را که در این زمینه ابلاغ می‌شود، به طور جدی دنبال کنند، برنامه‌هایی مانند طرح احوال‌پرسی، صدای مشاور، پویش‌های فرهنگی و مسابقات مرتبط، با همین هدف طراحی شده‌اند تا بتوانیم به دانشجویان کمک کنیم تا حال و هوای آنان را بهبود ببخشیم.

حبیبا همچنین به ویژگی‌های نسل جدید دانشجویان اشاره کرد و گفت: نسل زد بیش از نسل‌های گذشته گرایش به درون‌گرایی دارد و همین ویژگی، اگر مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند زمینه‌ساز برخی مشکلات روحی و روانی شود، یکی از بهترین راه‌های مواجهه با این شرایط، توجه جدی به ورزش و تربیت بدنی در دانشگاه‌ها است.

وی بیان کرد: تقویت انجمن‌های ورزشی، توسعه برنامه‌های نشاط‌آفرین، برگزاری مسابقات و رویداد‌های فناورانه و نیز راه‌اندازی المپیاد‌های درون‌دانشگاهی و سراسری، از جمله برنامه‌هایی هستند که می‌تواند به ایجاد امید، تحرک و شادابی در میان دانشجویان کمک کند.

معاون وزیر علوم عنوان کرد: در همین راستا، مسابقاتی با حضور حدود ۱۰ هزار دانشجو در شهر‌های مشهد مقدس و شاهرود در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد، لازم است دانشگاه‌ها از هم‌اکنون برای آماده‌سازی و اعزام تیم‌های خود برنامه‌ریزی کنند تا از ظرفیت این رویداد‌ها برای تقویت روحیه دانشجویان بهره گرفته شود.

رییس سازمان امور دانشجویان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی این سازمان اضافه کرد: در حال حاضر ۲۱ میلیون داده در پایگاه اطلاعاتی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان و دانشجویان ثبت شده که یک ظرفیت مهم و راهبردی برای نظام آموزش عالی کشور محسوب می‌شود.

با تکیه بر دانشگاه و صنعت به قطب پیشروی ایران تبدیل می‌شود

محمد نوذری استاندار قزوین هم گفت: استان با برخورداری از ظرفیت‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی، تاریخی و علمی نقشی فراتر از مرز‌های جغرافیایی خود در توسعه کشور ایفا می‌کند و با تقویت پیوند میان دانشگاه، صنعت و فناوری‌های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی پیشرفت ایران تبدیل شود.

وی با اشاره به استقرار ۱۰ تا ۱۱ درصد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ کشور در این استان تاکید کرد: ۶۰ درصد مواد شوینده، ۵۰ درصد شیشه، ۵۰ درصد شیر خشک، ۲۰ درصد مرغ و تخم‌مرغ و ۳۰ درصد روغن نباتی کشور در این استان تولید می‌شود و افزون بر این، بخش قابل توجهی از امنیت غذایی تهران نیز از طریق ظرفیت‌های تولیدی قزوین تامین می‌شود.

نوذری ادامه داد: امروز چهار هزار واحد صنعتی در این استان فعالیت دارند و حتی در شرایط سخت و بحرانی نیز این صنایع پویایی خود را حفظ کردند و تعطیل نشدند، این موضوع نشان می‌دهد قزوین یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد ملی است و می‌تواند در مسیر توسعه کشور نقشی جدی‌تر ایفا کند.

نوذری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری قزوین اظهار کرد: این استان شاید آن‌گونه که باید شناخته نشده باشد، اما از جایگاهی ممتازی در حوزه اندیشه، فرهنگ و تاریخ برخوردار است، چهره‌هایی، چون حمدالله مستوفی، دهخدا و عبید زاکانی از مفاخر این سرزمین هستند و قزوین در طول تاریخ، شخصیت‌های برجسته فراوانی را به ایران معرفی کرده است.

وی بیان کرد: قلعه الموت یکی از مهمترین ظرفیت‌های تاریخی استان به شمار می‌رود؛ اثری که در برهه‌ای از تاریخ، تاثیرگذاری فراتر از مرز‌های ایران داشت و اکنون نیز مراحل ثبت جهانی آن در حال انجام می‌باشد، قزوین همچنین شهر باغستان‌هاست و در کنار این پیشینه فرهنگی، مفاخر علمی، علما و شهدای بزرگی را نیز در خود پرورش داده است.

وی ادامه داد: در حوزه دانشجویی چالش‌هایی مانند خوابگاه، رفاه، تغذیه، فناوری و تحولات نوین وجود دارد، اما با همدلی، همراهی و حمایت دولت می‌توان بر این مشکلات غلبه کرد، امروز مردم در میدان هستند و دولت نیز با همه توان پای کار ایستاده است.

نوذری همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت، کشاورزی و ظرفیت‌های استانی تاکید کرد و گفت: نظریه‌های علمی بایستی با نیاز‌های واقعی صنعت و تولید پیوند بخورند و این مسیر در قزوین آغاز شده و باید با قدرت بیشتری ادامه یابد.

وی افزود: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه آزاد اسلامی از ظرفیت‌های ارزشمند علمی استان هستند، در حوزه هوش مصنوعی نیز قزوین می‌تواند به یکی از مراکز مهم کشور تبدیل شود و همچنین ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه رباتیک و فناوری‌های نو وجود دارد که باید بیش از گذشته فعال و به نیاز‌های صنعتی متصل شود.

استاندار قزوین بیان کرد: صنعت قزوین امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند دانش‌بنیان شدن است و بخشی از مشکلات موجود نیز بایستی با کمک دانشگاه‌ها حل شود، ما این موضوعات را در کارگروه‌های مرتبط به طور جدی دنبال خواهیم کرد، زیرا اساس توسعه، انسان‌محوری و سرمایه‌گذاری بر دانش، مهارت و توانمندی نیروی انسانی است.

بدون هم‌افزایی مسئولان دانشجویی کشور، عبور از چالش‌ها غیرممکن است

حمید طاهری رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بر ضرورت هم‌افزایی و تشریک مساعی مسئولان و معاونان دانشجویی کشور برای غلبه بر چالش‌های موجود در نظام خدمات رسانی رفاهی و آموزشی به دانشجویان تاکید کرد و گفت: هرگونه تغییر و رفع چالش‌ها نیازمند همیاری و همکاری در سطوح عالی حوزه دانشجویی است.

وی با بیان اینکه به زودی شاهد اتفاق بزرگی در حوزه دانشجویی خواهیم بود، ادامه داد: طبق تکلیف قانونی مندرج در ماده ۷۳ آیین نامه ضوابط اجرایی بودجه، باید شیوه پرداخت یارانه‌های اختصاص یافته به دانشگاه‌ها تغییر کند و منابع مستقیم در اختیار دانشجو قرار گیرد.

طاهری با بیان اینکه تغییر در نظام پرداخت یارانه‌ای یک تحول اساسی محسوب می‌شود اضافه کرد: بر اساس تکلیف قانونی، شیوه پرداخت یارانه‌ها تغییر کرده و به جای در اختیار پیمانکاران بودن، مستقیم به دانشجویان اختصاص می‌یابد.

رییس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با اشاره به ضرورت عبور از مدل‌های سنتی که بر سیستم تغذیه دانشگاه‌ها حاکم بود بیان کرد: سیستم قدیمی که بر پایه مدیریت متمرکز بر پیمانکاران استوار بود، با چالش‌های متعددی مواجه بوده و از این رو، با همت و قدرت مدیریتی معاونان دانشجویی، باید این مسیر را تغییر دهیم تا با اجرای مدل جدید، نه تنها کیفیت خدمات بهبود یابد، بلکه بار اجرایی از دوش سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان کشور کاسته شود.

این نشست که با هدف بررسی و هم اندیشی در خصوص سیاست‌های کلان رفاهی برگزار شد، بر نقش محوری معاونان دانشجویی در مدیریت تغییرات ساختاری و رفع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی دانشگاهیان تاکید داشت.

منبع: ایرنا