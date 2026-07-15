شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تکیه بر تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان و پایش لحظه‌ای شبکه، اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه جدول خاموشی در سطح پایتخت اعلام و منتشر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان و مشترکان تهرانی می‌رساند؛ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تکیه بر تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان و پایش لحظه‌ای شبکه، اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه جدول خاموشی در سطح پایتخت اعلام و منتشر نشده است.

شایان ذکر است با توجه به افزایش دمای هوا و رشد قابل توجه بار مصرفی شهر تهران، محدودیت‌هایی به صورت پراکنده در راستای کنترل پایداری شبکه شهر تهران ازتاربخ ۱۴۰۵/۴/۲۴ اعمال خواهد شد و در همین راستا تمامی مشترکان تهرانی می‌توانند جهت کسب اطلاعات از زمان محدودیت و خاموشی محل سکونت خود صرفا *از طریق روش‌های ذیل اقدام نمایند:*

۱. مراجعه به سامانه هوشمند فوریت‌های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به نشانی www.tbtb.ir بخش اطلاع رسانی خاموشی

۲. مراجعه به وب سایت "برق من" و یا نصب و استفاده از اپلیکیشن "برق من"

۳. تماس با دستیار صوتی هوش مصنوعی سامانه ۱۲۱ از طریق شماره گیری تلفن ۱۲۱ و شماره گیری عدد ۴ پس از پردازش اطلاعات

۴. استفاده از کد دستوری #۱۲۱*۵۰۰*

۵. اطلاع رسانی از طریق پیامک به مدیران ساختمان‌ها برای آگاهی به ساکنان

۶. بازوی هوشمند "برق من" در پیام رسان بله

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از صبر و بردباری و همراهی همیشگی مشترکان خود از تمامی شهروندان تهرانی درخواست دارد با حداکثر صرفه جویی در مصرف برق ما را در بهبود ارائه خدمات و استمرار در توزیع انرژی یاری کنند.

برچسب ها: توانیر ، خاموشی برق ، قطعی برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
از نشانه‌های عزت و اقتدار و سربلندی ملت ایران است
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
بله تهران خاموشی نداشته باشه بجاش خوزستان توی گرمای جهنمی دو ساعت برق و قطع میکنن اونم ظهر در اوج گرما
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
مدتها داردخاموشی هادرمازندران انجام می گیردولی درتهران رسمااعلام می شودخبری ازخاموشی هانیست جالب است
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
قطعی تهران امروز شروع شد ما دو ساعت برق نداشتیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
والا ما که تهران نیستیم
قطعی برق داریم
اعلام هم شده
چه طوریه؟ فقط تهران جز ایرانه یا بقیه جاها هم حساب میشه؟
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Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۴:۰۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
سواره خبر از پیاده ندارن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
سوسنگرد در خوزستان با دمای بالای ۶۰ درجه هروز دو ساعت در اوج گرما قطعی برق داریم .
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خیلی عالیه، ولی در اهواز زیر بمباران و دمای ۶۰ درجه هر روز قطعی برق دو ساعته داریم و الان از ساعت ۱ ظهر توجه کنید ۱ ظهر، برق قطع هست
۱
۹
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