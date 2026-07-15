باشگاه خبرنگاران جوان - جواد حق لطفی رییس کمیته حملونقل و خدمات شهری و روستایی ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قزوین گفت: در طول برگزاری این مراسم پنج میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه از مسیرهای ارتباطی استان عبور کردند که این حجم از تردد، نشان دهنده اقبال عمومی و جایگاه ویژه مراسم در سطح ملی بود.
وی افزود: مقایسه آماری این میزان تردد با مدت مشابه سال قبل، بیانگر رشد هفت درصدی در عبور و مرور خودروها در سطح جادههای استان قزوین است که به لطف برنامهریزیهای دقیق صورت گرفته و همکاری دستگاههای امدادی و پلیس راه، در طول چهار روز برگزاری مراسم تشییع، آمار تصادفات کاهش چشمگیری داشت که شاخصی مثبت از ارتقای ایمنی و انضباط ترافیکی در استان را نشان میدهد.
رییس کمیته حمل و نقل و خدمات شهری و روستایی ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در استان قزوین، ادامه داد: یکی از دغدغههای اصلی ستاد برگزاری مراسم، جابهجایی ایمن و سریع زائران و شهروندان بود که برای تحقق این هدف، تمامی ظرفیتهای ناوگان حملونقل استان به کار گرفته شد.
وی بیان کرد: در این ایام، با انجام ۸۴۰ سرویس اتوبوسی، موفق شدیم جابهجایی زائران را مدیریت کنیم و این حجم از خدمات با بهرهگیری از ناوگان برون شهری، اتوبوسهای درون شهری، سرویس کارخانجات و مینیبوسهای کولردار محقق شد که انجام آن بیانگر همافزایی دستگاههای اجرایی استان بود.
حق لطفی همچنین به اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی صورت گرفته در سطح شهرهای استان اشاره کرد و گفت: شهرداریهای استان نیز در راستای تکریم این مراسم بزرگ، اقدامات چشمگیری در بخش فضاسازی شهری انجام دادند، طبق گزارشهای رسیده، ۶۰ هزار متر مربع بنر و سازههای تبلیغاتی برای اطلاعرسانی و فضاسازی معنوی در سطح شهرها و معابر اصلی نصب شد تا فضای حاکم بر استان، متناسب با شان این مراسم باشد.
این مسوول از تمامی دست اندرکاران این کمیته، شامل پلیس راه، راهداری، شهرداریها و نیروهای امدادی که با فعالیت شبانهروزی خود شرایط را برای برگزاری هرچه باشکوهتر و ایمنتر این مراسم فراهم کردند، قدردانی کرد.
رییس کمیته حمل و نقل و خدمات شهری و روستایی ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در استان قزوین بیان کرد: مدیریت منسجم در سطح استان نشان داد که با برنامهریزی دقیق و بسیج امکانات بین بخشی، میتوان در شرایطی که حجم ترددها به اوج میرسد، علاوه بر خدمترسانی مطلوب به شهروندان، ضریب ایمنی سفر را نیز بهطور قابلتوجهی افزایش داد.
منبع: راهداری قزوین